Іспанський курорт виховуватиме туристів штрафами

Туристів можуть оштрафувати на 750 євро за недотримання деяких правил етикету в іспанській Малазі

На курорті Малага, який торік прийняв близько 14 млн. туристів, введено нові штрафи та попередження для туристів. Це сталося після масштабних протестів та масових антитуристичних кампаній, які провели місцеві жителі. Про це пише Еuronews.

Зокрема активістів розлютили «грубі приїжджі», які приїхали до Андалусії розважатися ночами. Також вони зазначають, що їхнє місто перетворилося на тематичний парк для туристів. Місцева рада Малаги відреагувала та змінила правила для туристів. Виховувати їх будуть великими штрафами – про це влада повідомила, запустивши кампанію плакатів англійською та іспанською мовами, щоб нагадати відвідувачам про доречну поведінку.

Зокрема, плакати попереджають, що у Малазі заборонено перебувати топлес у центрі міста. Було видано постанову, яка забороняє ходити без одягу, і ті туристи, хто ходить топлес або в нижній білизні в громадських місцях, будуть оштрафовані на суму до 750 євро.

Improve your stay in Malaga!



🗑️Keep the city clean

👕Dress completely

🚶 Sidewalks are for pedestrians

🔇Do not be conspicuous



Thank you! pic.twitter.com/DMT6MdTRlg — Málaga Turismo (@turismodemalaga) — Málaga Turismo (@turismodemalaga) September 7, 2024

Попереджають плакати і про інші порушення громадського порядку, за які штрафуватимуть. Так, туристів закликають не кричати, не співати і не слухати гучної музики, особливо в нічні години. Окремий штраф чекає на тих, хто використовуватиме велосипеди та самокати на тротуарах, призначених для пішоходів.

Також штрафи загрожують за викидання сміття у недозволених місцях. Від туристів вимагають користуватися контейнерами та іншими спеціальними ємностями при викиданні сміття. Також наголошується, що не слід викидати сміття навколо пам'ятників, історичних місць, у парках та садах.

Нагадаємо, місцеві жителі та активісти виходять на вулиці в різних містах Іспанії, Італії, Португалії та Греції, деякі озброєні водяними пістолетами та плакатами, що закликають туристів повертатись додому. Деякі туристичні місця просто «нудить» від туристів і вони вимушені вводити все нові і нові заборони.