Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іспанський курорт виховуватиме туристів штрафами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Іспанський курорт виховуватиме туристів штрафами
Місцеві мешканці виступили проти засилля туристів у Малазі
фото із відкритих джерел

Туристів можуть оштрафувати на 750 євро за недотримання деяких правил етикету в іспанській Малазі

На курорті Малага, який торік прийняв близько 14 млн. туристів, введено нові штрафи та попередження для туристів. Це сталося після масштабних протестів та масових антитуристичних кампаній, які провели місцеві жителі. Про це пише Еuronews.

Зокрема активістів розлютили «грубі приїжджі», які приїхали до Андалусії розважатися ночами. Також вони зазначають, що їхнє місто перетворилося на тематичний парк для туристів. Місцева рада Малаги відреагувала та змінила правила для туристів. Виховувати їх будуть великими штрафами – про це влада повідомила, запустивши кампанію плакатів англійською та іспанською мовами, щоб нагадати відвідувачам про доречну поведінку.

Зокрема, плакати попереджають, що у Малазі заборонено перебувати топлес у центрі міста. Було видано постанову, яка забороняє ходити без одягу, і ті туристи, хто ходить топлес або в нижній білизні в громадських місцях, будуть оштрафовані на суму до 750 євро.

Попереджають плакати і про інші порушення громадського порядку, за які штрафуватимуть. Так, туристів закликають не кричати, не співати і не слухати гучної музики, особливо в нічні години. Окремий штраф чекає на тих, хто використовуватиме велосипеди та самокати на тротуарах, призначених для пішоходів.

Також штрафи загрожують за викидання сміття у недозволених місцях. Від туристів вимагають користуватися контейнерами та іншими спеціальними ємностями при викиданні сміття. Також наголошується, що не слід викидати сміття навколо пам'ятників, історичних місць, у парках та садах.

Нагадаємо, місцеві жителі та активісти виходять на вулиці в різних містах Іспанії, Італії, Португалії та Греції, деякі озброєні водяними пістолетами та плакатами, що закликають туристів повертатись додому. Деякі туристичні місця просто «нудить» від туристів і вони вимушені вводити все нові і нові заборони.

Читайте також:

Теги: сміття туризм Іспанія штраф активісти місто правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Над містом було зафіксовано російські «Шахеди»
Ворог атакував Харків БпЛА: є два влучання
2 вересня, 01:53
У Польщі ретельніше хочуть слідкувати за доступом іноземців на ринок праці
Польща може обмежити доступ іноземців до ринку праці: подробиці
7 вересня, 07:00
Це рішення є частиною ширшої боротьби ЄС з домінуванням Google, яку розпочала комісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер
Google програв суд в ЄС щодо антимонопольного штрафу у €2,4 млрд
11 вересня, 04:40
Штучний інтелект аналізував щастя по фотографіям туристів
Штучний інтелект назвав найщасливіші місця для відпочинку
13 вересня, 13:09
На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему
Із системи «Шлях» виключили 16 перевізників: що стало причиною
16 вересня, 21:46
Військові РФ створили новий склад боєприпасів на Донбасі
Звозили зброю КамАЗами: партизани в Донецькій області знайшли склад росіян із боєприпасами
20 вересня, 13:54
Великогабаритні та ремонтні відходи належать до твердих побутових відходів
Будівельні відходи, старі меблі та техніка біля будинку: що варто знати киянам
19 вересня, 12:22
БпЛа атакукують Ростов
У Ростовській області жаліються на нічну атаку дронів
27 вересня, 04:52
Попри адміністративні протоколи від поліції, демонтаж було виконано активістами
В Одесі активісти демонтувати орден Леніна (відео)
28 вересня, 12:58

Соціум

Іспанський курорт виховуватиме туристів штрафами
Іспанський курорт виховуватиме туристів штрафами
Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту: загинуло шість осіб
Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту: загинуло шість осіб
Свиняча чума в Італії: мільйонні збитки та заборона експорту
Свиняча чума в Італії: мільйонні збитки та заборона експорту
Німецька газета проаналізувала наслідки втрати Вугледара
Німецька газета проаналізувала наслідки втрати Вугледара
У Гамбурзі перекрито залізничний вокзал через підозру на небезпечний вірус у пасажира
У Гамбурзі перекрито залізничний вокзал через підозру на небезпечний вірус у пасажира
Скільки коштуватиме відпочинок у Туреччині наступного сезону: думка готельєрів
Скільки коштуватиме відпочинок у Туреччині наступного сезону: думка готельєрів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2024
5381
Вугледар окуповано: ISW оцінює наслідки
3208
Стан повітря у Києві: екологи назвали район, в якому досі показники якості не в нормі
2929
Берегова охорона США помітила російські та китайські кораблі біля Аляски
2546
Спадок Черновецького. Кому дісталися 10 тисяч «квадратів» поруч з Майданом Незалежності?

Новини

Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
Сьогодні, 05:38
Apple презентує новий iPhone SE у 2025 році – Bloomberg
Сьогодні, 05:23
Дощі та до 24°C тепла: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:00
Росія використовує конфлікт на Близькому Сході для просування власних ініціатив
Сьогодні, 04:25
Королева Камілла відмовила короля Чарльза від зустрічі з Гаррі
Сьогодні, 01:30
У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку
Сьогодні, 00:56

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua