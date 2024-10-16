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Поблизу Землі блукає «Рій Судного дня» – 14 небезпечних астероїдів

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Поблизу Землі блукає «Рій Судного дня» – 14 небезпечних астероїдів
Неподалік нашої планети є кілька небезпечних астероїдів
фото з відкритих джерел

Астрономи вважають, що неподалік від Землі є 14 небезпечних астероїдів «кілометрового» класу, які є потенційно небезпечними 

У потоці космічного сміття, що дрейфує неподалік від Землі, можуть перебувати до 14 астероїдів, ймовірно, «кілометрового класу». Як повідомляє Forbes, нещодавнє дослідження рою Таурид, відомого як «рій астероїдів Судного дня», виявило меншу кількість великих астероїдів, ніж сподівалися астрономи.

«На щастя, ми виявили, що, найімовірніше, у рої може бути тільки від дев'яти до чотирнадцяти астероїдів, які відповідають цьому великому розміру», – сказав Куанчжи Йе, науковий співробітник кафедри астрономії Мерілендського університету, який керував проектом.

Астрономи вважають, що їхні результати підкреслюють важливість підвищеної пильності та вдосконалення технологій для виявлення таких загроз. Вони застосували телескоп Zwicky Transient Facility, розташований у Паломарській обсерваторії в Каліфорнії, для дослідження нічного неба на предмет наявності великих космічних об’єктів у рої Таурид.

«Ми скористалися рідкісною можливістю, коли цей рій астероїдів наблизився до Землі, що дало нам змогу ефективніше шукати об'єкти, які можуть загрожувати нашій планеті. Наші висновки показують, що ризик зіткнення з великим астероїдом із рою Тауриди набагато нижчий, ніж ми вважали, що є чудовою новиною для планетарної оборони», – наголошують астрономи.

Повідомляється, що найбільшу загрозу для планетарної безпеки, на думку астрономів, становить рій Таурид – величезний потік матеріалу в Сонячній системі, через який щороку проходить Земля. Вважається, що рій містить уламки астероїда або комети, діаметром близько 100 км, які розпалися приблизно 20–30 тис. років тому. Ймовірно, деякі з цих уламків можуть бути космічними об'єктами «кілометрового класу».

«Судячи з наших висновків, батьківський об'єкт, який спочатку створив рій, імовірно, був ближче до 10 кілометрів у діаметрі, а не був масивним 100-кілометровим об'єктом. Хоча нам все ще потрібно бути пильними щодо зіткнень з астероїдами, ми, ймовірно, можемо спати спокійніше, знаючи ці результати», – заявили нацковці.

Нагадаємо, ввечері, 13 жовтня, у небі над Україною помітили комету ATLAS. Вона вважається найяскравішою за останні 13 років.

Раніше стало відомо, що Астероїд 2024 ON пролетів поблизу Землі на відстані приблизно 1 мільйона кілометрів. Це майже в 2,6 рази більше, ніж відстань до Місяця. Астероїд, розміром в два футбольні поля, близько 220 метрів у діаметрі, був класифікований як «потенційно небезпечний», але не становив явної загрози для нашої планети​.

До слова, науковці Астрономічного центру досліджень з’ясували, що з кінця вересня по листопад до Землі наблизиться астероїд, який стане на деякий час супутником нашої планети.

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Теги: земля сміття Forbes астероїд космос Планета Земля

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