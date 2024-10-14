Скільки вдалося зекономити завдяки прозорим закупівлям дронів – відповідь Мінцифри

НАБУ та БЕБ мають доступ до CRM-системи з усією інформацією про контракти та безпілотник

Федоров: Кількість виробників та контрактів зростає, вже 150 компаній продають безпілотники державі

Міністерству цифрової трансформації вдалося зекономити 4.5 млрд грн бюджетних коштів з перших контрактів на безпілотники в межах Армії дронів. Це стало можливим завдяки побудові «жорсткої системи контролю закупівель», яку контролюють БЕБ та НАБУ. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«У 2023 році ми відкрили ринок дронів – вбили всю бюрократію, створили найкращі умови для розвитку та масштабування компаній, збільшили маржинальність з 1% до 25%. Це найвищий показник у світі. Також держава почала закуповувати дрони через закритий функціонал Prozorro, щоб укладати контракти за найвигіднішими цінами», – розповів Федоров.

За його словами, кількість виробників та контрактів зростає, вже 150 компаній продають безпілотники державі. Процес закупівель – максимально прозорий.

НАБУ та БЕБ мають доступ до CRM-системи з усією інформацією про контракти та безпілотники. Кожен БпЛА проходить обовʼязкову експертизу ціни. Окремо працює supply chain – команда з експертів, НАБУ та журналістів, які моніторять ціни на дрони, розʼяснив Федоров.

«Якщо знаходять завищену вартість – одразу ж ціна коригується ще на етапі укладання контрактів. Завдяки чіткій системі контролю ми вже зекономили 4.5 млрд грн бюджетних коштів», – зазначив міністр. Він додав, що важливо, аби виробники дронів не завищували маржинальність в 25%, адже всі випадки будуть фіксувати детективи НАБУ та БЕБ.

Нагадаємо, Міноборони оприлюднило новий механізм закупівель електроенергії для ЗСУ. Зазначається, що для Збройних сил України та Державної спецслужби транспорту запроваджено нові прозорі та чіткі механізми закупівлі електроенергії. Новий порядок передбачає відкриті тендери через електронну систему закупівель.

Також Кабінет міністрів за поданням міністра оборони Рустема Умєрова погодив призначення членів наглядових рад для агенцій із оборонних закупівель – «‎Агенції оборонних закупівель»‎ та «‎Державного оператора тилу»‎.