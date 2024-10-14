Головна Країна Політика
search button user button menu button

Скільки вдалося зекономити завдяки прозорим закупівлям дронів – відповідь Мінцифри

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скільки вдалося зекономити завдяки прозорим закупівлям дронів – відповідь Мінцифри
НАБУ та БЕБ мають доступ до CRM-системи з усією інформацією про контракти та безпілотник
фото: Telegram / FEDOROV

Федоров: Кількість виробників та контрактів зростає, вже 150 компаній продають безпілотники державі

Міністерству цифрової трансформації вдалося зекономити 4.5 млрд грн бюджетних коштів з перших контрактів на безпілотники в межах Армії дронів. Це стало можливим завдяки побудові «жорсткої системи контролю закупівель», яку контролюють БЕБ та НАБУ. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

«У 2023 році ми відкрили ринок дронів – вбили всю бюрократію, створили найкращі умови для розвитку та масштабування компаній, збільшили маржинальність з 1% до 25%. Це найвищий показник у світі. Також держава почала закуповувати дрони через закритий функціонал Prozorro, щоб укладати контракти за найвигіднішими цінами», – розповів Федоров. 

За його словами, кількість виробників та контрактів зростає, вже 150 компаній продають безпілотники державі. Процес закупівель – максимально прозорий. 

НАБУ та БЕБ мають доступ до CRM-системи з усією інформацією про контракти та безпілотники. Кожен БпЛА проходить обовʼязкову експертизу ціни. Окремо працює supply chain – команда з експертів, НАБУ та журналістів, які моніторять ціни на дрони, розʼяснив Федоров.

«Якщо знаходять завищену вартість – одразу ж ціна коригується ще на етапі укладання контрактів. Завдяки чіткій системі контролю ми вже зекономили 4.5 млрд грн бюджетних коштів», – зазначив міністр. Він додав, що важливо, аби виробники дронів не завищували маржинальність в 25%, адже всі випадки будуть фіксувати детективи НАБУ та БЕБ. 

Нагадаємо, Міноборони оприлюднило новий механізм закупівель електроенергії для ЗСУ. Зазначається, що для Збройних сил України та Державної спецслужби транспорту запроваджено нові прозорі та чіткі механізми закупівлі електроенергії. Новий порядок передбачає відкриті тендери через електронну систему закупівель.

Також Кабінет міністрів за поданням міністра оборони Рустема Умєрова погодив призначення членів наглядових рад для агенцій із оборонних закупівель – «‎Агенції оборонних закупівель»‎ та «‎Державного оператора тилу»‎. 

Читайте також:

Теги: Міністерство цифрової трансформації України Михайло Федоров Telegram ProZorro держава ринок міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проєкт Dozorro TI Ukraine дослідив, який захист купувався на Prozorro для української електрогенерації, хто отримав контракти і скільки грошей на це пішло
Росія готує удар по українських АЕС. Як готується «Енергоатом»? Війна і гроші
1 жовтня, 10:30
Мобілізацію чоловіків віком 18-25 років зупинено, Ізраїль посилює удари по «Хезболлі». Головне за 23 вересня
Мобілізацію чоловіків віком 18-25 років зупинено, Ізраїль посилює удари по «Хезболлі». Головне за 23 вересня
23 вересня, 21:00
Сікорський зробив прогноз щодо війни в Україні
Глава МЗС Польщі Сікорський спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні
24 вересня, 02:11
Ердоган зустрівся із Пашиняном
Ердоган у Нью-Йорку зустрівся із вірменським прем’єром Пашиняном: про що говорили
25 вересня, 00:00
Нідерланди можуть скоротити термін перебування українських біженців
Нідерланди готують неприємний сюрприз для українських біженців
26 вересня, 09:02
За словами експерта, проблему заборгованостей на ринку електроенергії треба вирішувати однозначно і якнайшвидше, бо без цього нові проєкти енергетики розвиватися в країні не будуть
Нардеп пояснив, що стримує інвесторів будувати нові електростанції
25 вересня, 17:09
На території Єйська лунали вибухи
В російському Єйську пролунали вибухи, мешканці сумніваються, що це ППО
29 вересня, 02:45
З початку повномасштабного вторгнення в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА
Уряд дозволив сертифікацію приватних шкіл для підготовки операторів дронів
1 жовтня, 18:43
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що 60% електроенергії в Україні виробляється на атомних станціях
Нардеп «Слуги народу»: Рада має дати старт будівництву третього і четвертого блоків ХАЕС
11 жовтня, 11:28

Політика

Зеленський зустрівся з багатопартійною делегацією парламенту Канади
Зеленський зустрівся з багатопартійною делегацією парламенту Канади
Скільки вдалося зекономити завдяки прозорим закупівлям дронів – відповідь Мінцифри
Скільки вдалося зекономити завдяки прозорим закупівлям дронів – відповідь Мінцифри
Зеленський повідомив про фактичне включення у війну Північної Кореї
Зеленський повідомив про фактичне включення у війну Північної Кореї
Понад 60 дипустанов України отримали анонімні листи про «замінування». Реакція МЗС
Понад 60 дипустанов України отримали анонімні листи про «замінування». Реакція МЗС
Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді
Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді
Кадровий колапс. Посол назвав велику країну, куди відмовляються їхати українські дипломати
Кадровий колапс. Посол назвав велику країну, куди відмовляються їхати українські дипломати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
381K
Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2024
26K
Польща фіксує зміни на ринку праці: хто замінює українців
18K
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
«Слуга» Федієнко назвав причину масових рейдів ТЦК

Новини

Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Сьогодні, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 06:00
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
Вчора, 22:49
План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua