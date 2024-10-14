Масштабне очищення річки Либідь: Київ ініціює тендер

За планом, усі роботи мають бути завершені до кінця 2025 року

Комунальне підприємство Prozorro оголосило тендер на розчищення русла річки Либідь у Солом’янському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці. Загальна вартість робіт оцінюється у понад 62 млн грн.

Загалом заплановані масштабні роботи: від видалення заростей та сміття до облаштування тимчасових споруд для проведення робіт.

Серед основних завдань:

Вирізання кущів та дерев: Це дозволить покращити пропускну здатність річки та створити більш естетичний вигляд.

Очищення від мулу та осаду: Видалення забруднень з дна річки є ключовим етапом для відновлення її екосистеми.

Усунення наслідків стихійних лих: Розчищення території від повалених дерев та інших наслідків негоди.

Облаштування інженерних споруд: Будівництво тимчасових доріг, плотин та інших об’єктів, необхідних для проведення робіт.





За планом, усі роботи мають бути завершені до кінця 2025 року. Після проведення тендеру та визначення підрядника розпочнеться безпосередньо очищення річки. Розчищення Либіді – це важливий крок для поліпшення екологічної ситуації в Києві та підвищення комфорту мешканців. Очищена річка стане місцем відпочинку та прогулянок, а також сприятиме покращенню мікроклімату в місті.

Раніше повідомлялося, що через Либідь виводиться третина дощових вод. При цьому, за словами заступника генерального директора КП «Плесо» Григорія Сойкіса, річка при тій же площі стала вищою у 2,5-3 рази за останні роки. І коли відбуваються так звані «залпові» дощі та випадає місячна норма опадів за пару годин, Київ затоплює. Тому в новому генеральному плані столиці передбачено відродження малих річок міста.





