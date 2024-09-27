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На одній із вулиць Кропивницького припинено вивіз сміття через курйозну причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На одній із вулиць Кропивницького припинено вивіз сміття через курйозну причину
Компанія, яка здійснює вивіз сміття у місті, відмовилася виконувати свої обов'язки через конфлікти з безхатченками
фото: «Екостайл»

Безхатченки погрожували працівникам компанії, вимагаючи припинити вивезення сміття

У Кропивницькому компанія «Екостайл», що займається вивезенням сміття, припинила обслуговувати контейнерний майданчик на вулиці Полтавській, 28 через погрози та блокування з боку безхатьків. Про це повідомляє «Гречка».

Речниця компанії Галина Богомаз-Кулик розповіла, що до цього сміття вивозилося щодня, але з 24 вересня екіпажі перестали працювати на цій ділянці через конфлікти з безхатьками. На майданчику розміщено 11 контейнерів для побутових відходів та один бункер для великогабаритного сміття. Конфлікт загострився після відкриття поблизу пункту прийому вторинної сировини на початку серпня.

Безхатченки розмістили намет, у якому мешкає 8-10 осіб
Безхатченки розмістили намет, у якому мешкає 8-10 осіб
фото: «Екостайл»

Поруч безхатченки розмістили намет, у якому мешкає 8-10 осіб. Вони почали погрожувати працівникам компанії, вимагаючи припинити вивезення сміття, і періодично блокували виїзд вантажівок.

Компанія кілька разів викликала поліцію, однак правоохоронці заявили, що такими проблемами має займатися інспекція з благоустрою, а усні погрози не є достатньою підставою для затримання. 25 вересня юридичний відділ компанії подав офіційні заяви до поліції та міськради з проханням вирішити ситуацію.

Вивіз сміття припинився з 24 вересня через конфлікти з безхатьками
Вивіз сміття припинився з 24 вересня через конфлікти з безхатьками
фото: «Екостайл»

У коментарі «Гречці» речниця Нацполіції в Кіровоградській області Віталіна Бевзенко уточнила, що заява від «Екостайлу» про перешкоджання групою людей діяльності їхніх працівників до Кропивницького районного управління поліції надійшла у середу, 25 вересня.

«Всі матеріали зареєстровані. За вказаним фактом проводиться перевірка, в рамках якої буде прийнято рішення в рамках чинного законодавства», – зазначила вона.

Нагадаємо, Росія зіштовхнулась з тим, що українці на окупованих територіях відмовляються від співпраці з колаборантами. Через це Кремль почав створювати свою інформаційну мережу використовуючи безхатьків.

До слова, влада американського міста Сан-Франциско в Каліфорнії почала боротися з безхатченками і видавати їм безкоштовні квитки на автобуси в один кінець.

Теги: сміття безхатченки Кропивницький

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