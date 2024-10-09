Приватизація найбільшої титанової компанії України. Власник Vodafone став єдиним учасником аукціону
Найбільшу титанову компанію України може придбати підприємець з Азербайджану
Компанія «Цемін Україна», яка належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову, стала єдиним учасником аукціону з приватизації Акціонерного товариства «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія». Про це йдеться в системі Prozorro.Продажі.
Хасанов – власник холдингу Neqsol, куди входить, зокрема, Vodafone Україна.
Стартова вартість компанії становила 3,90 млрд грн, а «Цемін Україна» запропонувала 3,94 млрд грн.
Регіональний директор Neqsol Володимир Лавренчук в коментарі LIGA.net сказав, що холдинг чекає на завершення процесу приватизації та оголошення офіційних результатів відповідно до чинних процедур.
Відповідно до порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації, у випадку подання менше ніж двох заяв про участь в торгах, орган приватизації повинен протягом п'яти робочих днів з дня формування протоколу ухвалити та опублікувати рішення – продається актив чи ні.
За словами Лавренчука, Neqsol розглядає «Обʼєднана гірничо-хімічна компанію» як стратегічну інвестицію.
«Neqsol Holding зробив цей крок як потенційний стратегічний інвестор, який у разі визнання переможцем планує разом із виконанням усіх приватизаційних зобов'язань, що охоплюють соціальні, екологічні та технічні аспекти, реалізувати плани з модернізації, розроблення нових продуктів із використанням глибокої переробки сировини та розширення на глобальних ринках», – прокоментував заявку регіональний директор Володимир Лавренчук.
Нагадаємо, ще в 2021 році держава виставила на приватизацію надвеликий об’єкт – Об’єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК). Тоді свою зацікавленість участі в приватизаційному аукціоні вже виявили більше десятка компаній. Переважна частина – іноземні.
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