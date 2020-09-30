Шмигаль спрогнозував термін завершення реформи ДАБІ



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Наразі влада підійшла до завершення реформування ДАБІ

Замість ДАБІ уряд створить три нових органи

Прем'єр Денис Шмигаль прогнозує, що реформу Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) завершать до кінця жовтня і до цього часу вона покаже результати.

Про це він сказав під час засідання Нацради реформ 29 вересня.

«Щодо будівельного ринку та реформи ДАБІ. Ми розпочали її ще навесні, вона рухалася досить складно. У нас є основні моменти, для того щоб прибрати корупцію, – це децентралізація цих функцій. Ми їх розділяємо, ліквідуємо і спрощуємо», – зазначив Шмигаль.

За його словами, наразі влада підійшла до завершення реформування ДАБІ та вже підготовлений законопроєкт, який пройшов обговорення із зацікавленими сторонами.

«Я впевнений, що ми рухатимемося набагато швидше і вже до кінця жовтня побачимо перші результати боротьби з корупцією в цій сфері й завершення цієї реформи», – підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, 3 березня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Замість ДАБІ уряд створить три нових органи: для реєстрації будівельних об'єктів, їх технічного регулювання та контролю.

До слова, у вересні Мінцифри відкрило дані з Реєстру будівельної діяльності.

Джерело: Інтерфакс-Україна