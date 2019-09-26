На Подолі розпочато реставрацію будинку Артинова

У Києві розпочато реставраційні роботи 16 келії Флорівського монастиря (будинок Артинова, пам’ятка архітектури та містобудування національного значення), який знаходиться на балансі Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій. Про це повідомили в КНМЦ по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій.

У радянський час будинок використовувався як цивільний житловий. Не раз переплановувався. Прибудову середини 19 ст. до північного фасаду розібрано.

Одноповерховий із підвалом, мурований, тинькований будинок у плані прямокутний (наближений до квадрата). Дах вальмовий із мансардним приміщенням у горищному просторі.

Центральну частину чолового східного фасаду акцентовано розкріповкою з трьома віконними прорізами, завершеною трикутним фронтоном. Із обох боків від неї симетрично прорізано по два вікна. Будинок – яскравий зразок цивільної житлової архітектури Києва поч. 19 ст., вирішений у стилі класицизм.

«Роботи тут надскладні, оскільки доведеться спочатку розібрати деякі стіни і знову зібрати. На проведення повної реставрації будинку Артинова потрібно близько двох років. До речі, майже одночасно розпочато й роботи з реставрації Подільського РАЦС, які планується завершити протягом 1,5 року», – повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

Фото: Звід історії пам'яток Києва

Вартість проведення повної реставрації будинку Артинова становить близько 8 млн грн.

Нагадаємо, раніше було розпочато реставрацію Подільського РАЦС на Борисобглібській, 6. Вартість робіт складає близько 5 млн грн.

Нагадаємо, у Києві близько 400 історичних будинків зі статусом пам’ятки. Більшість із них – у приватній власності, інші – на балансі різних структурних підрозділів КМДА, міністерств, інших державних установ, комунальних підприємств, райдержадміністрацій тощо.