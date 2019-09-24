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    Суд зобов'язав КМДА внести зміни до містобудівних умов для будівництва ЖК «Покрова» для військових

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    Житловий комплекс &laquo;Покрова&raquo;&nbsp; - Суд зобов'язав КМДА внести зміни до містобудівних умов для будівництва ЖК «Покрова» для військових
    Житловий комплекс «Покрова» 
    Фото: vn.com.ua

    Позов до суду подав замовник будівництва - Центральне територіальне управління капітального будівництва Міноборони

    Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації внести зміни до містобудівних умов і обмежень для будівництва житлового комплексу за адресою вул. Січових Стрільців, 59 в Шевченківському районі в частині збільшення його допустимої висотності. Про це йдеться в матеріалах суду.

    Позов до суду подав замовник будівництва - Центральне територіальне управління капітального будівництва Міноборони.

    Генпідрядником будівництва є компанія «Північно-український будівельний альянс», пов'язана з державною будівельною корпорацією «Укрбуд».

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    Девелопером проекту є компанія «Укрбуд Девелопмент», що входить в корпорацію.

    У 2011 році замовник отримав містобудівні умови і обмеження для будівництва житлового комплексу, в яких максимальна висота забудови становила 72,6 м.

    Договір про будівництво об'єкта було підписано в 2015 році, будівництво почалося в 2016 році.

    На той час містобудівні умови і обмеження втратили чинність, проте проект розрахований на спорудження трисекційного каскадного будинку на 16-25 поверхів.

    У лютому поточного року департамент містобудування та архітектури КМДА видав нові містобудівні умови з урахуванням максимальної висоти забудови 26,5 м.

    Позивач вважав, що зміна висотності об'єкта порівняно з вихідними даними для проектування порушила його права.

    Також він послався на історико-містобудівне обгрунтування для будівництва житлового комплексу, згідно з яким висотність слід обмежити 15/16/25 поверхами з можливим облаштуванням мансард.

    За адресою вул. Січових Стрільців, 59 споруджується ЖК «Покрова».

    Будинок має складатися з трьох секцій, в ньому передбачено розміщення більш як 300 квартир.

    Частина житлових приміщень призначається для військовослужбовців.

    Як повідомлялось, Окружний адміністративний суд Києва дозволив компанії «Дайтона Груп» спорудити 32-поверховий житловий комплекс на Протасовому яру в Києві, скасувавши розпорядження Державної архітектурно-будівельної інспекції про припинення будівельних робіт на вулиці Амосова.

    Нагадаємо, Касаційний адміністративний суд Верховного Суду ухвалив, що будь-яке будівництво в історичній частині Києва без дозволу Міністерства культури є незаконним.

    Джерело: Українські новини

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