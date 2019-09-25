У Києві розпочато реставрацію пам’ятки на Борисоглібській

На вулиці Борисоглібській, 6 розпочато реставраційні роботи у будівлі Подільського РАЦС – пам’ятки архітектури місцевого значення, яка знаходиться на балансі Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій. Про це повідомили у КНМЦ по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій.

Наразі у будівлі середини ХІХ століття знаходиться Подільський РАЦС. Проте мешкав тут і професор Київської духовної академії Степан Сольський, який ще й був міським головою Києва у 1887-1900 рр.

Двоповерховий, цегляний, тинькований будинок становить призматичний об’єм. Його центральна частина виділена невеликим ризалітом із трьома вікнами, прикрашеними напіврозетками, трикутними сандриками – на другому поверсі. Лиштви вікон у бічних крилах завершують прямі сандрики. Будинок є характерним прикладом житлової забудови з рисами пізнього класицизму.

«Роботи днями розпочато. На завершення реставрації потрібно близько 1,5 року. Орієнтовний кошторис повної реставрації цієї історичної будівлі – близько 5 млн грн. Потрошку, але ми рухаємось у позитивному руслі. На жаль, не всі власники будинків-пам’яток сумлінно ставляться до їх утримання. У Києві близько 400 історичних будинків зі статусом пам’ятки. Більшість із них – у приватній власності, інші – на балансі різних структурних підрозділів КМДА, міністерств, інших державних установ, комунальних підприємств, райдержадміністрацій тощо. Я сподіваюсь на якомога швидше прийняття законопроекту № 8202 (новий реєстраційний номер 0895), завдяки якому всі недобросовісні власники пам’яток 100 разів подумають перед тим, як нищити наше історичне й культурне надбання», – додав директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

На наступний рік заплановано розроблення проектної документації та початок реставрації ще по чотирьох пам’ятках на:

- Андріївському узвозі, 5/31 (будинок Брезгунова);

- Сковороди, 2 (корпус настоятеля та проскурняк Братського монастиря);

- Сковороди, 9-Б (житловий будинок);

- Десятинній, 14 (житловий будинок).

Нагадаємо, у червні 2018 року Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект № 8202 «Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини».

Наразі законопроекту присвоєно новий реєстраційний номер – 0895.

Серед іншого, законопроектом передбачено, що для юридичних і фізичних осіб штрафи будуть однакові, більш того, вони будуть значно збільшені – з 1,7 тис. грн – 170 тис. грн до 170 тис. грн – 510 тис. грн. Окрім того, буде започаткована можливість викупу пам’ятки у комунальну власність. Наразі пам’ятка, навіть місцевого значення, може бути викуплена винятково до державної власності. Можливість примусового викупу пам’ятки до комунальної власності дозволить місцевим владам більш ефективно управляти об’єктами культурної спадщини, зберігати такі будівлі для нащадків.