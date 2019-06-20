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    На Подолі вантажівка з морозивом лоб в лоб зіткнулася з трамваєм (фото)

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    ДТП на вул. Кирилівській - На Подолі вантажівка з морозивом лоб в лоб зіткнулася з трамваєм (фото)
    ДТП на вул. Кирилівській
    Фото: Київ оперативний

    Автівкам доводиться їхати по трамвайній колії, оскільки на смузі руху припарковані машини

    Сьогодні, 20 червня, на Подолі сталася ДТП за участі вантажівки і трамвая.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Аварія трапилася на вулиці Кирилівській, 13А.

    «У лобовому зіткненні зіштовхнулися вантажівка із морозивом та трамвай», - йдеться в повідомленні.

    На цій ділянці дороги смуга руху для машин постійна запаркована автомобілями, і автівкам  доводиться їхати по трамвайній колії.

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    На Подолі вантажівка з морозивом лоб в лоб зіткнулася з трамваєм (фото)
    На Подолі вантажівка з морозивом лоб в лоб зіткнулася з трамваєм (фото)

    Як повідомлялося, 15 травня на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі столиці зіткнулися трамвай і вантажівка, що перевозила хліб.

    12 травня у Голосіївському районі столиці автомобіль, водій якого відволікся на телефонну розмову, протаранив на зупинці тролейбус.

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