На Подолі вантажівка з морозивом лоб в лоб зіткнулася з трамваєм (фото)



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ДТП на вул. Кирилівській Фото: Київ оперативний

Автівкам доводиться їхати по трамвайній колії, оскільки на смузі руху припарковані машини

Сьогодні, 20 червня, на Подолі сталася ДТП за участі вантажівки і трамвая.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Аварія трапилася на вулиці Кирилівській, 13А.

«У лобовому зіткненні зіштовхнулися вантажівка із морозивом та трамвай», - йдеться в повідомленні.

На цій ділянці дороги смуга руху для машин постійна запаркована автомобілями, і автівкам доводиться їхати по трамвайній колії.

Як повідомлялося, 15 травня на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі столиці зіткнулися трамвай і вантажівка, що перевозила хліб.

12 травня у Голосіївському районі столиці автомобіль, водій якого відволікся на телефонну розмову, протаранив на зупинці тролейбус.