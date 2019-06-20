На Подолі вантажівка з морозивом лоб в лоб зіткнулася з трамваєм (фото)
Автівкам доводиться їхати по трамвайній колії, оскільки на смузі руху припарковані машини
Сьогодні, 20 червня, на Подолі сталася ДТП за участі вантажівки і трамвая.
Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.
Аварія трапилася на вулиці Кирилівській, 13А.
«У лобовому зіткненні зіштовхнулися вантажівка із морозивом та трамвай», - йдеться в повідомленні.
На цій ділянці дороги смуга руху для машин постійна запаркована автомобілями, і автівкам доводиться їхати по трамвайній колії.
Як повідомлялося, 15 травня на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі столиці зіткнулися трамвай і вантажівка, що перевозила хліб.
12 травня у Голосіївському районі столиці автомобіль, водій якого відволікся на телефонну розмову, протаранив на зупинці тролейбус.