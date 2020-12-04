Кличко вручив ордери на квартири учасникам АТО (фото)

З 2015 року Київ придбав 375 квартир для учасників бойових дій та їх родин

Сьогодні, 4 грудня, мер Києва Віталій Кличко зустрівся киянами-учасниками АТО та вручив 24 ордери на нові квартири. Також документи на житло отримають іще 17 захисників України, які сьогодні перебувають на сході України.

«6 грудня ми відзначимо дуже важливий для нашої держави день – День Збройних сил України. І перш за все, я хочу подякувати кожному військовому, кожному захиснику, які боронять нашу землю на сході України. Саме завдяки вам всі ми можемо жити у мирному місті. А наш обов’язок як міської влади допомагати кожному воїну та підтримувати родини тих героїв, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні родини наших захисників отримують ордери на нові квартири в будинках, які вже введені в експлуатацію. Загалом це - 41 квартира», – наголосив Кличко.

Мер зазначив, що, починаючи із 2015 року, Департаментом будівництва та житлового забезпечення, за кошти міського бюджету, було придбано 375 квартир для учасників бойових дій та їх родин.

«Ми розуміємо, що цього замало. Бо на сьогодні на квартирному обліку в пільговій черзі на отримання житла - 3685 сімей та одиноких громадян. Це учасники АТО, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих та померлих учасників антитерористичної операції. Також, до кінця не вирішене питання щодо виділення земельних ділянок для родин загиблих учасників АТО. Але ми знайшли вихід. Всі розуміють, що в столиці не вистачає земельних ділянок, що гарантовані законодавством для учасників АТО. Тому столична влада розробила механізм компенсації їх вартості. Тож, цього року виплачено компенсацію за земельні ділянки 14 членам сімей загиблих учасників АТО на загальну суму 12,1 мільйонів гривень», – підкреслив Кличко.

Він наголосив, що місто підтримує захисників і матеріально. Так, щорічну одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень отримали 29 667 учасників АТО. Місто виділило на це 148,4 млн грн..

624 особи з числа членів сімей загиблих учасників АТО отримали допомогу в 25 тисяч гривень на загальну суму 15,6 млн грн. Щомісячну адресну допомогу неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам у розмірі 3 тисяч гривень отримали 162 особи на загальну суму 7,7 мільйонів гривень.

Крім того, учасники АТО та члени їх родин отримують матеріальну допомогу з нагоди визначних дат: Дня Героїв Небесної сотні, Дня пам’яті та примирення, Дня Незалежності України, Дня захисника України.

«Київ також першим в Україні розпочав виплату щомісячної допомоги родичам загиблих героїв, ветеранам війни, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, та тим, хто перебував у полоні. Розмір цієї допомоги становить майже 5 тисяч гривень, – повідомив мер. – Ми сьогодні робимо все, що можемо, щоб віддячити і підтримати наших захисників. І продовжимо це робити навіть в тих складних економічних умовах, що спричинила пандемія коронавірусу. І я щиро дякую кожному з вас за вашу мужність, вашу волю, за любов до нашої землі і нашої столиці!».