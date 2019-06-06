На вокзалі в Києві виявили мертвого чоловіка з квитком на потяг (фото, відео)



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Лікарі констатували смерть чоловіка Фото: Інформатор

Тіло чоловіка знаходилося на парапеті біля підземного переходу

У четвер, 6 червня, в Києві на Центральному залізничному вокзалі знайшли мертвого чоловіка на парапеті біля виходу з підземного переходу.

Про інцидент стало відомо близько 5:30. Про це повідомляє Інформатор.

Поліцейські патрулювали другу платформу. До них звернулися перехожі, які сказали, що спостерігають за чоловіком, який сидить на парапеті біля переходу і не подає ознак життя вже тривалий час.

На місце викликали лікарів, вони констатували смерть. Попередньо, зовнішніх слідів насильницької смерті не виявили.

Варто зазначити, що в кишені у чоловіка лежав квиток на поїзд до Вінниці, який повинен був відправитися 5 червня о 23:44.

На вигляд чоловікові 40-45 років.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронцям належить з'ясувати всі обставини і деталі події.

Як повідомлялося, у Києві психічно хвора жінка майже тиждень жила у квартирі з мертвим сином.