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    На вокзалі в Києві виявили мертвого чоловіка з квитком на потяг (фото, відео)

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    Лікарі констатували смерть чоловіка - На вокзалі в Києві виявили мертвого чоловіка з квитком на потяг (фото, відео)
    Лікарі констатували смерть чоловіка
    Фото: Інформатор

    Тіло чоловіка знаходилося на парапеті біля підземного переходу

    У четвер, 6 червня, в Києві на Центральному залізничному вокзалі знайшли мертвого чоловіка на парапеті біля виходу з підземного переходу.

    Про інцидент стало відомо близько 5:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Поліцейські патрулювали другу платформу. До них звернулися перехожі, які сказали, що спостерігають за чоловіком, який сидить на парапеті біля переходу і не подає ознак життя вже тривалий час.

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    На місце викликали лікарів, вони констатували смерть. Попередньо, зовнішніх слідів насильницької смерті не виявили.

    Варто зазначити, що в кишені у чоловіка лежав квиток на поїзд до Вінниці, який повинен був відправитися 5 червня о 23:44.

    На вигляд чоловікові 40-45 років.

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    На вокзалі в Києві виявили мертвого чоловіка з квитком на потяг (фото, відео)
    На вокзалі в Києві виявили мертвого чоловіка з квитком на потяг (фото, відео)
    На вокзалі в Києві виявили мертвого чоловіка з квитком на потяг (фото, відео)
    На вокзалі в Києві виявили мертвого чоловіка з квитком на потяг (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронцям належить з'ясувати всі обставини і деталі події.

    Як повідомлялося, у Києві психічно хвора жінка майже тиждень жила у квартирі з мертвим сином.

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