На вокзалі в Києві виявили мертвого чоловіка з квитком на потяг (фото, відео)
Тіло чоловіка знаходилося на парапеті біля підземного переходу
У четвер, 6 червня, в Києві на Центральному залізничному вокзалі знайшли мертвого чоловіка на парапеті біля виходу з підземного переходу.
Про інцидент стало відомо близько 5:30. Про це повідомляє Інформатор.
Поліцейські патрулювали другу платформу. До них звернулися перехожі, які сказали, що спостерігають за чоловіком, який сидить на парапеті біля переходу і не подає ознак життя вже тривалий час.
На місце викликали лікарів, вони констатували смерть. Попередньо, зовнішніх слідів насильницької смерті не виявили.
Варто зазначити, що в кишені у чоловіка лежав квиток на поїзд до Вінниці, який повинен був відправитися 5 червня о 23:44.
На вигляд чоловікові 40-45 років.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронцям належить з'ясувати всі обставини і деталі події.
Як повідомлялося, у Києві психічно хвора жінка майже тиждень жила у квартирі з мертвим сином.