Біляївські правоохоронці розслідують обставини смерті чоловіка на залізниці



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Тіло чоловіка між залізничними коліями виявив диспетчер. Подія сталася поблизу села Вигода Біляївського району

Під час першочергових слідчих дій співробітники поліції встановили особу загиблого - ним виявився 34-річний місцевий мешканець. Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Попередньо встановлено, що повертаючись з роботи, потерпілий проїхав свою зупинку. Повертаючись пішки по залізничним коліям він слухав музику у навушниках та не почув наближення потягу сполученням Вапнярка-Одеса. Внаслідок наїзду потягу потерпілий загинув на місці.

За вказаним фактом призначено низку експертиз та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.