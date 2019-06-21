На проспекті Шухевича перекинувся Chevrolet: водій намагався втекти (фото, відео)



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Водій сам повернув машину в початкове положення Фото: Інформатор

За попередніми даними, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння

У ніч на п’ятницю, 21 червня, в Києві на проспекті Романа Шухевича сталася ДТП за участю універсала Chevrolet: водій машини не впорався з керуванням і перекинувся.

Аварія трапилася близько 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, Chevrolet рухався в бік кільцевої розв'язки в крайній лівій смузі. З невідомої поки причини водій не впорався з керуванням і автомобіль через всі смуги виїхав до узбіччя, де перекинувся.

Чоловік спробував самостійно поставити машину на колеса і поїхати з місця події. Однак коли він повернув машину в початкове положення, до місця ДТП під'їхав екіпаж патрульної поліції. Тоді водій спробував втекти, проте поліцейські його затримали.

За попередніми даними, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

В результаті аварії була пошкоджена тільки одна машина, а постраждалих серед людей немає.

Нагадаємо, 20 червня на пішохідному переході на Протасовому Яру в Києві автомобіль збив жінку і дівчинку, водій намагався втекти з місця ДТП.