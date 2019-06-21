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    На проспекті Шухевича перекинувся Chevrolet: водій намагався втекти (фото, відео)

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    Водій сам повернув машину в початкове положення - На проспекті Шухевича перекинувся Chevrolet: водій намагався втекти (фото, відео)
    Водій сам повернув машину в початкове положення
    Фото: Інформатор

    За попередніми даними, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння

    У ніч на п’ятницю, 21 червня, в Києві на проспекті Романа Шухевича сталася ДТП за участю універсала Chevrolet: водій машини не впорався з керуванням і перекинувся.

    Аварія трапилася близько 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, Chevrolet рухався в бік кільцевої розв'язки в крайній лівій смузі. З невідомої поки причини водій не впорався з керуванням і автомобіль через всі смуги виїхав до узбіччя, де перекинувся.

    Чоловік спробував самостійно поставити машину на колеса і поїхати з місця події. Однак коли він повернув машину в початкове положення, до місця ДТП під'їхав екіпаж патрульної поліції. Тоді водій спробував втекти, проте поліцейські його затримали.

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    На проспекті Шухевича перекинувся Chevrolet: водій намагався втекти (фото, відео)
    На проспекті Шухевича перекинувся Chevrolet: водій намагався втекти (фото, відео)
    На проспекті Шухевича перекинувся Chevrolet: водій намагався втекти (фото, відео)
    На проспекті Шухевича перекинувся Chevrolet: водій намагався втекти (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    За попередніми даними, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

    В результаті аварії була пошкоджена тільки одна машина, а постраждалих серед людей немає.

    Нагадаємо, 20 червня на пішохідному переході на Протасовому Яру в Києві автомобіль збив жінку і дівчинку, водій намагався втекти з місця ДТП.

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