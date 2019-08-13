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    На річці на Київщині виявили тіло чоловіка (фото)

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    <p>Рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка за допомогою багра та мотузки</p> - На річці на Київщині виявили тіло чоловіка (фото)

    Рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка за допомогою багра та мотузки

    Фото: ДСНС

    Тіло досить давно перебувало у воді та було надзвичайно понівечене

    У понеділок, 12 серпня, до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району надійшло повідомлення про те, що у с. Ситняки на р. Здвиж виявлено тіло потопельника.

    На місце події виїхав черговий караул 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальникам вдалось підняти на поверхню тіло загиблого чоловіка за допомогою багра та мотузки.

    Особу загиблого одразу встановити виявилось неможливим, оскільки за зовнішніми ознаками тіло досить давно перебувало у воді та було надзвичайно понівечене.

    Пізніше його було передано на проведення судово-медичної експертизи та встановлення особи загиблого.

    Як повідомлялося, з 5 по 11 серпня на водних об’єктах Києва загинула одна людина. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах міста загинуло 58 осіб, врятовано 25

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