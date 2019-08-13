На річці на Київщині виявили тіло чоловіка (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка за допомогою багра та мотузки Фото: ДСНС

Тіло досить давно перебувало у воді та було надзвичайно понівечене

У понеділок, 12 серпня, до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району надійшло повідомлення про те, що у с. Ситняки на р. Здвиж виявлено тіло потопельника.

На місце події виїхав черговий караул 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальникам вдалось підняти на поверхню тіло загиблого чоловіка за допомогою багра та мотузки.

Особу загиблого одразу встановити виявилось неможливим, оскільки за зовнішніми ознаками тіло досить давно перебувало у воді та було надзвичайно понівечене.

Пізніше його було передано на проведення судово-медичної експертизи та встановлення особи загиблого.

Як повідомлялося, з 5 по 11 серпня на водних об’єктах Києва загинула одна людина. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах міста загинуло 58 осіб, врятовано 25