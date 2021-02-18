Черговий колапс у підземці: на «Теремках» тиснява через карантинні обмеження (відео)

Натовп людей на вході на станцію «Теремки»

Через обмеження при вході на станції в метро утворюється велике скупчення людей

Сьогодні, 18 лютого, вранці було обмежено вхід на станцію метро «Теремки». Внаслідок цього у фойє станції утворилося велике скупчення людей і тиснява.

У таких умовах навіть не йдеться про дотримання соціальної дистанції.

«Хто вигадав ці тимчасові обмеження для уникнення скупчення людей?» – обурюються пасажири.

Як повідомлялося, вранці 16 лютого на станції метро «Вокзальна» утворилося велике скупчення пасажирів.

У метрополітені кажуть, що змушені вводити обмеження при вході на станції метро, дотримуючись карантинні заходи.

Раніше адміністрація київського метрополітену попереджала про обмеження входу на станції в пікові години.

«Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід (не закриття). Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок», – йдеться в повідомленні.