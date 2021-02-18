Черговий колапс у підземці: на «Теремках» тиснява через карантинні обмеження (відео)
Через обмеження при вході на станції в метро утворюється велике скупчення людей
Сьогодні, 18 лютого, вранці було обмежено вхід на станцію метро «Теремки». Внаслідок цього у фойє станції утворилося велике скупчення людей і тиснява.
У таких умовах навіть не йдеться про дотримання соціальної дистанції.
«Хто вигадав ці тимчасові обмеження для уникнення скупчення людей?» – обурюються пасажири.
Як повідомлялося, вранці 16 лютого на станції метро «Вокзальна» утворилося велике скупчення пасажирів.
У метрополітені кажуть, що змушені вводити обмеження при вході на станції метро, дотримуючись карантинні заходи.
Раніше адміністрація київського метрополітену попереджала про обмеження входу на станції в пікові години.
«Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід (не закриття). Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок», – йдеться в повідомленні.