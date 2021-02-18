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    Черговий колапс у підземці: на «Теремках» тиснява через карантинні обмеження (відео)

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    Натовп людей на вході на станцію&nbsp;&laquo;Теремки&raquo; - Черговий колапс у підземці: на «Теремках» тиснява через карантинні обмеження (відео)
    Натовп людей на вході на станцію «Теремки»
    Фото: скріншот відео

    Через обмеження при вході на станції в метро утворюється велике скупчення людей

    Сьогодні, 18 лютого, вранці було обмежено вхід на станцію метро «Теремки». Внаслідок цього у фойє станції утворилося велике скупчення людей і тиснява.

    У таких умовах навіть не йдеться про дотримання соціальної дистанції.

    «Хто вигадав ці тимчасові обмеження для уникнення скупчення людей?» – обурюються пасажири.

    Як повідомлялося, вранці 16 лютого на станції метро «Вокзальна» утворилося велике скупчення пасажирів.

    У метрополітені кажуть, що змушені вводити обмеження при вході на станції метро, дотримуючись карантинні заходи.

    Раніше адміністрація київського метрополітену попереджала про обмеження входу на станції в пікові години.

    «Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід (не закриття). Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок», – йдеться в повідомленні.

    Теги: Київ громадський транспорт метро карантин
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