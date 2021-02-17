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    Столичне метро підготувало сюрприз для пасажирів

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    <p>Вперше у київському метрополітені застосована система візуального станційного&nbsp;інформування пасажирів&nbsp;у салоні вагонів</p> - Столичне метро підготувало сюрприз для пасажирів

    Вперше у київському метрополітені застосована система візуального станційного інформування пасажирів у салоні вагонів

    Фото: КМДА

    Київська підземка запускає модернізований поїзд за 35 мільйонів гривень

    На синій лінії метро Києва запрацює поїзд, у якому вперше в Україні показуватимуть схему лінії метрополітену та місцезнаходження поїзда під час руху.

    Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

    Зазначається, що відремонтували зчеп із п’яти вагонів моделей 1981-1984 років випуску. Матеріали та обладнання закупили на ProZorro, а вартість модернізованого поїзда склала 35 мільйонів гривень.

    «Практично ми маємо новий поїзд метро – зручний як для пасажирів, так і для машиніста. Корпус вагонів зроблено зі склопластику, нові несучі конструкції кузовів забезпечують безпечну експлуатацію вагонів на наступні 22 роки. У вагонах – нове дверне обладнання, вікна, салонне освітлення з використанням економних світлодіодних світильників тощо. У кабіні машиніста встановлено новий пульт управління, кондиціонер, дзеркала заднього виду та лобового скла з електропідігрівом», – заявив Густєлєв.

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    Також вперше у київському метрополітені застосована система візуального станційного інформування пасажирів у салоні вагонів, що відображає схему лінії метрополітену та місцезнаходження поїзда в реальному часі під час руху лінією.

    Нагадаємо, на днях розгорівся скандал через заміну дверей на станції метро «Арсенальна».

    Теги: Київ метро потяг реконструкція КМДА
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