Столичне метро підготувало сюрприз для пасажирів

Київська підземка запускає модернізований поїзд за 35 мільйонів гривень

На синій лінії метро Києва запрацює поїзд, у якому вперше в Україні показуватимуть схему лінії метрополітену та місцезнаходження поїзда під час руху.

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Зазначається, що відремонтували зчеп із п’яти вагонів моделей 1981-1984 років випуску. Матеріали та обладнання закупили на ProZorro, а вартість модернізованого поїзда склала 35 мільйонів гривень.

«Практично ми маємо новий поїзд метро – зручний як для пасажирів, так і для машиніста. Корпус вагонів зроблено зі склопластику, нові несучі конструкції кузовів забезпечують безпечну експлуатацію вагонів на наступні 22 роки. У вагонах – нове дверне обладнання, вікна, салонне освітлення з використанням економних світлодіодних світильників тощо. У кабіні машиніста встановлено новий пульт управління, кондиціонер, дзеркала заднього виду та лобового скла з електропідігрівом», – заявив Густєлєв.

Також вперше у київському метрополітені застосована система візуального станційного інформування пасажирів у салоні вагонів, що відображає схему лінії метрополітену та місцезнаходження поїзда в реальному часі під час руху лінією.

Нагадаємо, на днях розгорівся скандал через заміну дверей на станції метро «Арсенальна».