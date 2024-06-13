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У Київському метро пасажирка потрапила під потяг: поліція повідомила деталі події

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Київському метро пасажирка потрапила під потяг: поліція повідомила деталі події
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, жінка 1985 року народження, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію, у той час коли прибував потяг

У київському метро пасажирка потрапила під потяг  Надзвичайна подія відбулась сьогодні близько о 20:40 на станції метро «Контрактова площа». Про це повідомляє Поліція Києва. 

За попередньою інформацією, жінка 1985 року народження, перебуваючи на пероні, втратила рівновагу та впала на колію, у той час коли прибував потяг.

«Поліцейські спільно із працівниками метрополітену та співробітниками ДСНС дістали постраждалу – її з тяжкими травмами лікарі терміново госпіталізували до медичного закладу», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що подія зареєстрована в «Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень» Управління поліції у метрополітені. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у КП «Київський метрополітен» виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Тому через кадровий голод найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

До слова, український бренд brabrabra, який спеціалізується на виготовленні жіночої спідньої білизни, веде рекламну кампанію, яку різко розкритикували користувачі інтернету. Так, спершу на сайті та у соцмережах компанії, а потім і у столичному метро з'явилися фотографії відомих публічних українок, які начебто цитують жінок-військових. Цитати так чи інакше стосуються дискомфорту, який спричиняє незручна спідня білизна.

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Теги: Київ метро

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