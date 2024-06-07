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Київ компенсуватиме захисникам України витрати на стоматологію: як скористатися послугою

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київ компенсуватиме захисникам України витрати на стоматологію: як скористатися послугою
Стоматологічні послуги для віськових та членів їх родин
фото Kushnir Dental Office

Розмір компенсації залежить від проведених процедур, але не може перевищувати 15 тисяч гривень на календарний рік

Київ компенсуватиме витрати на низку стоматологічних послуг киянам-захисникам та киянкам-захисницям України, а також киянам та киянкам з-поміж членів родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України у межах 15 тисяч гривень на календарний рік. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

«Відтепер зазначені категорії мешканців Києва зможуть отримати компенсацію за отримані у КНП «Київська стоматологія» послуги. Розмір компенсації залежить від проведених процедур, але не може перевищувати 15 тисяч гривень на календарний рік. Людина може звернутися до однієї з філій комунального закладу охорони здоров’я, отримати там необхідні послуги, надати документи, що підтверджують факт лікування й оплату, а потім отримати за це компенсацію», – пояснила Марина Хонда.

За її словами, компенсацію можна отримати за 63 надані лікувальні та хірургічні стоматологічні послуги. З їхнім переліком можна ознайомитися на «Порталі захисників та захисниць».

Так, на отримання компенсації мають право:

  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасники війни;
  • постраждалі учасники Революції Гідності;
  • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
  • члени сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України.

Щоб отримати компенсацію, необхідно звернутися до комунальної бюджетної установи «Київський міський центр комплексної підтримки учасників бойових дій «Київ мілітарі хаб» та надати наступні документи:

  • копію паспорта громадянина України (ID картку з довідкою про внесення відомостей до ЄДДР);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • паперову форму витягу з реєстру територіальної громади, що містить інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) особи в Києві;
  • копію документа, що підтверджує повноваження представника (в разі звернення через уповноваженого представника);
  • копію посвідчення встановленого зразка;
  • копію довідки ВПО (за наявності);
  • оригінал чека сплачених стоматологічних послуг;
  • номер банківського рахунку (IBAN).

Нагадаємо, у Києві відкрили курси електромонтерок для жінок з інвалідністю, ВПО та матерів, які самостійно виховують дітей. Навчальні курси проходять у межах проєкту з розвитку економічної спроможності жінок «ВОНА хаб», що реалізується Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні за імплементації ГО «Інноваційні соціальні рішення», за ініціативи Київської міської державної адміністрації та фінансової підтримки Уряду Сполучених Штатів Америки (BHA).

До слова, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що відключення світла в Києві довші, ніж в інших регіонах України, через велику кількість критичної інфраструктури. Він зазначив, що з урахуванням ремонтів блоків та останніми руйнуваннями є катастрофічний брак електроенергії.

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Теги: Київ документи послуги Марина Хонда

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