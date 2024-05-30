У Києві один зі скверів назвали на честь вченого та ексв’язня Кремля Ігоря Козловського

Ігор Козловський присвятив своє життя дослідженню релігійних та культурних аспектів розвитку суспільства, його наукові дослідження та публікації сприяли глибшому розумінню релігійних питань і культурної спадщини України

У Подільському районі Києва один зі скверів назвали на честь українського вченого, релігієзнавця, письменника, громадського діяча Ігоря Козловського. Сквер розташований на розі вулиць Григорія Сковороди та Почайнинської. Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, за відповідне рішення проголосували 74 депутати.

Як зазначила депутатка Київської міської ради Олеся Пинзеник, міська влада бореться за збереження української історії, національну ідентичність, самобутність, демократичні цінності та формування національної свідомості.

«Ми повинні гідно вшановувати українських патріотів, які відстоюють національні ідеї. Саме тому за підтримки громадськості було ініційовано найменування безіменного скверу на честь видатного українського вченого, релігієзнавця, письменника та громадського діяча Ігоря Анатолійовича Козловського. Він присвятив своє життя дослідженню релігійних та культурних аспектів розвитку суспільства, його наукові дослідження та публікації сприяли глибшому розумінню релігійних питань і культурної спадщини України. Також зазначу, що під час перебування в російському полоні він не зрадив своїх проукраїнських цінностей. Після звільнення з полону він докладав усіх зусиль для звільнення інших полонених. Нам варто відзначити його наукові досягнення та громадський внесок у формуванні українського суспільства, оскільки Ігор Анатолійович є прикладом для всіх нас», – розповіла Олеся Пинзеник.

Депутатка додала, що поблизу цього скверу розташована могила українського громадського діяча та відомого журналіста Георгія Гонгадзе, який присвятив своє життя служінню демократичним ідеалам та розвитку нашого суспільства. Дуже символічно, що ці два яскраві представники нашого суспільства працювали на одну мету – розбудова вільної та незалежної України й послідовно підтримували демократичний курс розвитку держави.

Ігор Козловський народився на Донбасі, є автором 50 наукових праць та понад 200 статей. Одним із напрямів його діяльності була релігійна ситуація на окупованих територіях Донбасу. Член PEN Україна.

Ігор Козловський очолював Центр релігієзнавчих досліджень, працював на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету.

Після окупації Донецька залишився в місті, аби доглядати паралізованого сина. У січні 2016 року Козловського затримали біля його будинку – окупанти заявили, що він має піти «на бесіду» в так зване «міністерство державної безпеки».

Нагадаємо, вчений Ігор Козловський разом з ще 73 українцями був звільнений з полону бойовиків 27 грудня. Пізніше Козловський заявив, що перебування в полоні у бойовиків негативним чином позначилося на його здоров'ї, у зв'язку з чим він змушений проходити реабілітацію, яку перериває для спілкування з близькими. Козловський розповів, що в полоні його били і приставляли до голови зброю.

З 1 лютого 2018 року звільнений з полону ОРДЛО донецький вчений-релігієзнавець Ігор Козловський почав працювати старшим науковим співробітником відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ.

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