Поліція почала шукати винних у проривах труб біля метро «Либідська»

14 та 15 травня 2024 року двічі відбувався прорив вищевказаного магістрального трубопроводу

Національна поліція відкрила кримінальне провадження, у зв'язку з постійними проривами труб на вулиці Антоновича в Києві біля станції метро "Либідська". Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що починаючи з 2019 року по теперішній час службові особи КП «Київтеплоенерго» неодноразово здійснювали капітальний ремонт, заміну магістрального трубопроводу та проводили гідравлічні випробування по вулиці Антоновича у м. Києві, що в подальшому призводило до регулярних проривів та аварій (у 2019, 2020, 2021, 2024 роках), повідомила прокуратура.

Прокуратура зазначила, що КП «Київтеплоенерго» з 2019 року реалізовує Програму модернізації теплових мереж міста Києва, на яку також виділив кошти Європейський банк реконструкції та розвитку. Так, за час реалізації цієї Програми було проведено повну реконструкцію понад 300 км тепломереж в місті Києві.

Водночас 14 та 15 травня 2024 року двічі відбувався прорив вищевказаного магістрального трубопроводу.

На цей час проведено огляд місця події, опитано працівників комунального підприємства, які проводили роботи, направлено відповідні запити, тривають слідчі дії.

Пресслужба КМДА відреагувала на заяву прокуратури, назвавши дії правоохоронців «особливо цинічними», безпідставними та політично мотивованими.

За даними мерії, на вулиці Антоновича реконструкція мереж за бюджетні кошти не проводилась.

«Виконувалась тільки ліквідація аварійних ситуацій із необхідною заміною пошкоджених та гостро аварійних ділянок трубопроводів, а також усунення пошкоджень у результаті проведення гідравлічних випробувань. Всі ці роботи виконувались власними силами Київтеплоенерго в межах наявних тарифних коштів», – йдеться в повідомленні.

Тому, як вважає КМДА, у справі поліції немає предмета розслідування.

Остання аварійна ситуація на вул. Антоновича сталась у результаті проведення гідравлічних випробувань магістральної мережі великого діаметра, яка функціонує під тиском. Це призвело до пошкодження асфальтного покриття і розмивання ділянки.

У Київській міськдержадміністрації зауважили, що гідравлічні випробування – це усталена ефективна практика для перевірки на міцність мереж, особливо тих, що мають ступінь зношеності. Саме ця технологія дозволяє знизити ризик таких аварій взимку, коли працює опалення.

Нагадаємо, у Києві у вівторок, 14 травня, біля торгово-розважального центру Ocean Plaza стався прорив теплотраси. Внаслідок надзвичайної події дорога буквально перетворилась на річку. Про це повідомляють у соціальних мережах. На опублікованих фото та відео можна побачити, що внаслідок надзвичайної події вулиця Антоновича буквально перетворилась на річку.

У Києві біля станції метро «Либідська» 15 травня, вдруге за декілька днів, стався потоп. Як зазначають кияни, причиною нового потопу став прорив труби.

Згодом пресслужба КМДА повідомила, що фахівці «Київтеплоенерго» локалізували пошкодження тепломережі на вул. Антоновича