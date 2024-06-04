Головна Київ Новини
search button user button menu button

По Києву та області їздитиме військова техніка: ЗСУ звернулися до українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
По Києву та області їздитиме військова техніка: ЗСУ звернулися до українців
У період з 05 по 13 червня в межах міста Києва та області будуть проведені командно-штабні навчання з військовими частинами
фото: Генштаб

У ході навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів

Від завтра і до 13 червня у Києві та області будуть проводитися командно-штабні навчання. У зв'язку з цим здійснюватимуться переміщення особового складу та рух важкої техніки. Про це повідомив командувача Сухопутних військ ЗС України Олександр Павлюк.

«У період з 05 по 13 червня в межах міста Києва та області будуть проведені командно-штабні навчання з військовими частинами (підрозділами) угруповання сил і засобів оборони міста Київ», – повідомив Павлюк.

За його словами, у ході навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.

Метою навчань, за даними Командувача Сухопутних військ ЗСУ, є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

«У зв'язку з проведенням навчань будуть здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки. Просимо зберігати спокій та нагадуємо про заходи інформаційної гігієни та заборону на фото, відеозйомки пересування наших військ», – додав Павлюк.

Нагадаємо, раніше пресслужба Сухопутних військ ЗСУ закликала українців не проводити фото- чи відеозйомку дислокації військової техніки ЗСУ. 

Теги: Київ Київщина військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журналіст–військовий подякував киянам за дисципліну, самоповагу та самоорганізацію на дорозі
Київ без світла. Військовий розповів, що його вразило на дорогах
Сьогодні, 16:41
Орієнтовна площа пожежі – 2000 квадратних метрів
У Деснянському районі Києва спалахнула пожежа в складському приміщенні
Вчора, 23:35
Під час руху маршрутом зламався трамвай №14
У столиці заблоковано рух трамваїв на двох маршрутах (оновлено)
1 червня, 17:43
Оголошено перший рівень небезпеки
У Києві оголошено штормове попередження
31 травня, 14:36
Розвідники за допомогою морських дронів Magura V5 атакували корабельно-катерний склад Росії
Розвідка підтвердила знищення двох катерів окупантів у Криму (відео)
30 травня, 10:22
Правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й зазнав смертельного порізу шиї
Убивство підлітка у столичному фунікулері: справу підозрюваного передано до суду
29 травня, 12:20
Депутаткою Київської міської ради стала 33-річна Юлія Баняс
У Київраді з’явилася нова депутатка
16 травня, 16:33
Автори найбільшого в Україні муралу із зображенням генерала Залужного пишаються тим, що намалювали його гігантський портрет усього за 12 годин 
Погляд Залужного на психдиспансер. Чи прикрашають мурали столицю? МЕГАПОЛІС
14 травня, 15:00
У Києві очікується гроза
На столицю суне негода
6 травня, 12:01

Новини

По Києву та області їздитиме військова техніка: ЗСУ звернулися до українців
По Києву та області їздитиме військова техніка: ЗСУ звернулися до українців
Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео)
Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео)
ДБР прийшло з обшуками до заступника голови КМДА Усова – джерела
ДБР прийшло з обшуками до заступника голови КМДА Усова – джерела
Після екстрених відключень світла Київ повертається до графіків
Після екстрених відключень світла Київ повертається до графіків
Київ без світла. Військовий розповів, що його вразило на дорогах
Київ без світла. Військовий розповів, що його вразило на дорогах
У Києві 4 червня запроваджено екстрені відключення світла
У Києві 4 червня запроваджено екстрені відключення світла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
15K
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
13K
Харків втратив власну електрогенерацію – Терехов
13K
Китай ставить Кремль на коліна
8384
Польща готує оригінальну інформаційну кампанію для мігрантів, щоб вони не їхали в країну
7652
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars

Новини

Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Сьогодні, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Сьогодні, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua