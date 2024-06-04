По Києву та області їздитиме військова техніка: ЗСУ звернулися до українців

У період з 05 по 13 червня в межах міста Києва та області будуть проведені командно-штабні навчання з військовими частинами

У ході навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів

Від завтра і до 13 червня у Києві та області будуть проводитися командно-штабні навчання. У зв'язку з цим здійснюватимуться переміщення особового складу та рух важкої техніки. Про це повідомив командувача Сухопутних військ ЗС України Олександр Павлюк.

«У період з 05 по 13 червня в межах міста Києва та області будуть проведені командно-штабні навчання з військовими частинами (підрозділами) угруповання сил і засобів оборони міста Київ», – повідомив Павлюк.

За його словами, у ході навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.

Метою навчань, за даними Командувача Сухопутних військ ЗСУ, є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

«У зв'язку з проведенням навчань будуть здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки. Просимо зберігати спокій та нагадуємо про заходи інформаційної гігієни та заборону на фото, відеозйомки пересування наших військ», – додав Павлюк.

Нагадаємо, раніше пресслужба Сухопутних військ ЗСУ закликала українців не проводити фото- чи відеозйомку дислокації військової техніки ЗСУ.