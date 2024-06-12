Повітряна тривога у Києві: скільки людей укривалося в метро у ніч на 12 червня

Під час повітряної тривоги на вхід відчинені без винятків усі вестибюлі підземних станцій

46 підземних станцій метро цілодобово працюють у режимі укриття

У столиці у ніч на середу, 12 червня, під час повітряної тривоги, на станціях комунального підприємства «Київський метрополітен» укривалися понад 6100 людей. Зокрема, 600 дітей. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Нині 46 підземних станцій метро цілодобово працюють у режимі укриття. Під час повітряної тривоги на вхід відчинені без винятків усі вестибюлі підземних станцій», – сказав Поворозник.

Він зауважив, що для комфортного перебування під час тривоги на станціях доступні модульні лави, розкладні стільці, ковдри та матраци, що видають чергові працівники.

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» просить дбайливо ставитися до цих речей і повертати їх після завершення тривоги.

Нагадаємо, у ніч проти 12 червня російські війська атакували ракетами та безпілотниками столицю та Київську область. На Київщині немає влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури. Водночас падіння уламків пошкодили низку об'єктів в двох районах. Зокрема, в одному з них сталася пожежа на промисловому об'єкті.

Київська ОВА зазначає, що станом на 7:00 через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки обʼєктів у двох районах області. Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. До гасіння пожежі залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.

Наразі триває 840-й день повномасштабної війни. Протягом доби ворог завдав по території України три ракетних удари (із застосуванням чотирьох ракет) та 55 авіаційних ударів (зокрема, скинув 91 КАБ), залучив 640 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2800 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів із різних типів зброї.