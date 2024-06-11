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Напад на дружину військового: другому підозрюваному обрано запобіжний захід

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Напад на дружину військового: другому підозрюваному обрано запобіжний захід
фото: Офіс Генпрокурора

Підозрюваний зобов'язаний перебувати вдома з 22:00 до 06:00 години

У Києві суд обрав запобіжний захід 70-річному чоловікові, якого підозрюють у нападі на дружину військового та місцеву волонтерку на ґрунті мовного питання. Про це інформує Київська міська прокуратура.

Зазначається, що підозрюваний у хуліганстві 70-річний киянин, що був учасником конфлікту з волонтеркою, перебуватиме під нічним домашнім арештом.
За клопотанням слідчого, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури, 70-річному підозрюваному у хуліганстві обрано запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту строком на 60 діб. Чоловік має перебувати вдома з 22 години вечора до 6 ранку. 

«Підозрюваний просив суд не застосовувати до нього цілодобовий арешт, оскільки, з його слів, мешкає один і має виходити з дому у магазин. У суді він наполягав, що до дівчини силу не застосовував, а намагався розборонити її та свого приятеля і взагалі жінок не б’є», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, у Києві біля зупинки електрички «Куренівка» двоє чоловіків накинулися на волонтерку з нецензурною лайкою, вони викрикували антиукраїнські вислови та погрожували жінці. За словами жінки, 2 червня, після прощання з парамедикинею Іриною Цибух на Майдані Незалежності та волонтерських справ, вона пішки йшла додому від зупинки міської електрички «Куренівка». При виході з підземного переходу двоє чоловіків почали звертатися до неї в фамільярному та вульгарному тоні російською мовою.

Згодом правоохоронці затримали одного з чоловіків, який причетний до нападу на дружину військового та волонтерку. Потім правоохоронці встановили та затримали другого підозрюваного у нападі на волонтерку в Оболонському районі Києва. Ним виявився 70-річний пенсіонер. 

Теги: Київ суд волонтер мова напад скандал

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