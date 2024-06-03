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Звільнення Артема Ситника та нова блокада кордону з Польщею. Головне за 3 червня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Звільнення Артема Ситника та нова блокада кордону з Польщею. Головне за 3 червня
фото з відкритих джерел

Ситник працював заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції з травня 2022 року

Артема Ситника звільнили з посади заступника голови НАЗК, польські фермери знову блокуватимуть кордон, «Укренерго» дало прогноз щодо відключень світла. «Главком» склав добірку новин 3 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Артем Ситник залишив посаду заступника голови НАЗК

Сьогодні, 3 червня, Артем Ситник залишив посаду заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Його було призначено на цю посаду 12 травня 2022 року. В період з 2015 до 2022 року Артем Ситник обіймав посаду голови Національного антикорупційного бюро.

Польські фермери готують повну блокаду пункту пропуску «Рава-Руська-Гребенне»

Польські фермери планують повністю заблокувати рух вантажівок на виїзд з України через пункт пропуску «Рава-Руська-Гребенне» з 4 по 6 червня. Держмитслужба повідомила, що очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України. У відомстві зазначають, що у напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

Відключення світла будуть протягом усього дня: «Укренерго» дало прогноз на 4 червня

4 червня протягом усієї доби прогнозується дефіцит в енергосистемі. Пресслужба «Укренерго» зазначає, що дефіцит електроенергії може виникнути через спеку та зниження обсягів імпорту. Також при перевищені лімітів обленерго будуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень. 

На Полтавщині суд арештував документи ВЛК через рекордну кількість непридатних осіб

Суд наклав арешт на документи районних військово-лікарських комісій Полтавської області через найвищий в Україні показник осіб, визнаних непридатними до служби після проходження комісій. За висновками НАЗК, найбільший показник (20%) тих, хто проходив ВЛК та надалі був визнаний непридатним до служби в лавах української армії, було виявлено саме у Полтавській області. За версією слідства, працівники ВЛК Полтавщини, ймовірно, брали хабарі у військовозобов'язаних, визнаючи їх непридатними «на папері». 

Бронювання працівників ДСНС: петиція набрала необхідну кількість голосів

Петиція до Кабінету міністрів із закликом забезпечити бронювання від мобілізації для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні 25 тис. голосів. Авторка петиції вказує, що частина працівників цивільного захисту позбавлена бронювання.

«ДСНС здійснює важливу місію в тилу! Це наші захисники та рятувальники, які ризикують своїм життям щоразу, а особливо під час воєнного стану в країні. Їх робота важлива тут! Це хлопці та дівчата, які навчалися захищати громадян країни, а також наших менших братів від вогню та інших надзвичайних ситуацій», – зазначено в петиції.

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Теги: ДСНС метро Міноборони Артем Ситник Марш рівності кордон петиція Укренерго блокада Держприкордонслужба

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