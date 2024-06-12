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Атака на Київ: КМВА повідомило деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Атака на Київ: КМВА повідомило деталі
Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За попередніми даними, в місті без постраждалих та руйнувань

Під час комбінованої атаки на столицю силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені. Про це повідомляє КМВА.

«Противник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику», – йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. За попередніми даними, в місті без постраждалих та руйнувань.

Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Нагадаємо, у ніч проти 12 червня у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це стало відомо о 04:04. О 04:16 прогриміли повторні вибухи.

До слова, у ніч на 12 червня у кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. 

Наразі триває 840-й день повномасштабної війни. Протягом доби ворог завдав по території України три ракетних удари (із застосуванням чотирьох ракет) та 55 авіаційних ударів (зокрема, скинув 91 КАБ), задіяв 640 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2800 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів із різних типів зброї.

Теги: Київ тривога

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