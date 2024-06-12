Негода паралізувала рух трамваїв і тролейбусів у столиці: названо маршрути, які зупинилися

Через негоду рух багатьма вулицями столиці ускладнено

Сьогодні, 12 червня, Київ залила потужна злива. Через це рух трамваїв і тролейбусів паралізовано. Про це повідомляє EasyWay громадський транспорт.

Через погані скупчення води, також в певних місцях відсутність напруги, затримки на:

Трамваях: № 1, 3, 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 32, 33;

Тролейбусах: № 12, 17, 22К, 24, 26, 30, 36, 50К.

«Враховуйте GPS-дані при плануванні поїздок – сірі іконки транспорту це транспортні одиниці, які довго стоять на одному місці«», – зауважує EasyWay.

До слова, користувачі соцмереж повідомляють про потоп на вулицях Вацвала Гавела та Василенка, а також у районі Індустріального мосту. На кадрах видно, що вода заливає багатоповерхівки, а авто практично пливуть. Через це рух багатьма вулицями столиці ускладнено.

Раніше повідомлялося, що у Києві на вулиці Олени Теліги перевернувся причеп фури «Нової Пошти». Внаслідок ДТП ускладнено рух транспорту в напрямку метро «Почайна».