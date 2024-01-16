У столиці на ходу загорілася маршрутка (фото, відео)

Загоряння сталося в моторному відсіку маршрутного таксі

Сьогодні зранку, 16 січня, у Голосіївському районі столиці на дорозі загорілася маршрутка, пожежу загасили вогнеборці. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Подія сталася 16 січня на проспекті Академіка Глушкова. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 06:48.

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«Загоряння сталося в моторному відсіку маршрутного таксі, яке перебувало на проїжджій частині дороги. О 07:17 пожежу було ліквідовано», – повідомили у ДСНС у Facebook.

Жертв та постраждалих, як вказано, немає. Причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, під час розслідування факту пожежі у парку розваг торговельно-розважального комплексу «Космополіт» у Солом’янському районі Києва правоохоронці виявили, що займання виникло внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик – відвідувач парку розваг.