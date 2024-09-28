Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На залізничному мосту в Самарській області стався вибух

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На залізничному мосту в Самарській області стався вибух
Наразі рух поїздів по мосту тимчасово призупинено
фото з відкритих джерел

Внаслідок події пошкоджено дві бетонні конструкції, які тримають залізничне полотно

На залізничному мосту в Самарській області стався вибух. Невідомий пристрій здетонував у районі міста Кинель. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За їхніми даними, наразі рух поїздів по мосту тимчасово призупинено. При цьому, заявляється, що залізничні колії нібито не пошкоджені.

Проте відомо, що внаслідок події пошкоджено дві бетонні конструкції, які тримають залізничне полотно.

Як пише Telegram-канал «Baza», під час вибуху по мосту проїжджав вантажний потяг.

Нагадаємо, у місті Торопець Тверської області Росії в ніч на 18 вересня спалахнула пожежа, що стала нібито наслідком атаки безпілотних літальних апаратів та роботи протиповітряної оборони (ППО) у регіоні. 

Також міноборони РФ повідомило, що у ніч на 18 вересня над Росією нібито було знищено 54 українські безпілотники.

За даними ворожого відомства, 27 дронів збито над Курською областю, 16 – над Брянською, сім – над Смоленською, три – над Білгородською та один – над Орловською. Натомість від мешканців Тверської області вимагають не розповсюджувати відео наслідків атаки на склад боєприпасів у Торопці.

Як відомо, на території складу боєприпасів у Торопці Тверської області, де виникла масштабна пожежа після атаки нібито безпілотників, був встановлений охоронний комплекс Мурена 1 СВ. Його вартість становить 211,6 млн рублів, який має функцію захисту від дронів.

До слова, удари Збройних сил України по тилових логістичних об'єктах на території Росії можуть значно збільшити оперативний тиск на російських військових.

Читайте також:

Теги: пожежа вибух росія Міноборони Міноборони РФ потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Каліна народився у Слов'янську та виступав за Україну. Громадянство він змінив після Паралімпіади-2012
Плавець з РФ, який в соцмережах підтримував Путіна та війну, здобув золото Паралімпіади
31 серпня, 18:52
«Буревісник» може мати дальність близько 23 000 км, що перевищує дальність понад 17 700 км для новітньої російської МБР «Сармат»
Дослідники виявили місце розташування російської ракети з ядерним двигуном
3 вересня, 05:15
Обмеження пов'язані із санкціями проти Росії і китайські партнери побоюються, що питання не буде вирішено швидко 
Китай припинив фінансування спільного з Росією вугільного проєкту через санкції
5 вересня, 19:26
Російський ракетнй комплекс «Ярс»
Глава ЦРУ заговорив про ядерні погрози Путіна. ISW оцінив загрозу
9 вересня, 08:33
Залишки двигуна, який використовувався для керування північнокорейською балістичною Hwasong-11, що була використана під час нападу на Україну 6 серпня
Росія отримала нові поставки балістичних ракет від Північної Кореї – NYT
11 вересня, 18:57
Як зазначено в листі, ініціативи МВФ щодо роботи з Російською Федерацією підірве довіру до агентства
Дев’ять країн виступили із протестом щодо відновлення роботи МВФ із Росією
13 вересня, 15:16
У столиці вибухнуло військове авто (фото)
У столиці вибухнуло військове авто (фото)
23 вересня, 07:52
Росія відзвітувала про нічну атаку дронів на свої області
Росія повідомила про атаку безпілотників у двох областях
Сьогодні, 07:44
У Кривому Розі пошукові роботи 27 вересня
Ракетний удар по Кривому Рогу 27 вересня: рятувальники продовжують розбирати завали
Сьогодні, 07:55

Соціум

На залізничному мосту в Самарській області стався вибух
На залізничному мосту в Самарській області стався вибух
У Росії раптово помер головний штурман Тихоокеанського флоту
У Росії раптово помер головний штурман Тихоокеанського флоту
Китай постачав Росії зброю для війни проти України: Захід отримав докази
Китай постачав Росії зброю для війни проти України: Захід отримав докази
У Пакистані розбився гелікоптер Мі-8: на борту перебували російські пілоти
У Пакистані розбився гелікоптер Мі-8: на борту перебували російські пілоти
Адмірал НАТО оцінив ситуацію на фронті
Адмірал НАТО оцінив ситуацію на фронті
Чи доведеться платити українцям за в'їзд до ЄС від листопада: пояснення МЗС
Чи доведеться платити українцям за в'їзд до ЄС від листопада: пояснення МЗС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2024
8905
Демобілізація для ЗСУ не потрібна? Військова викликала обговорення у мережі
5695
Втрати ворога станом на 28 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
5147
Естонське селище змінює назву через російську агресію проти України
3761
У Києві за ніч тривога оголошувалась два рази і тривала більше трьох годин
3553
Нічна атака на Київ: влада відзвітувала про наслідки

Новини

Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося відновити оборонний комплекс
Сьогодні, 10:57
Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві за ніч тривога оголошувалась два рази і тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:05
Половину України накриє дощами: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:00
Нідерланди попрощались із F-16: урочисте відео останнього польоту
Вчора, 22:52
Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua