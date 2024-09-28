Внаслідок події пошкоджено дві бетонні конструкції, які тримають залізничне полотно

На залізничному мосту в Самарській області стався вибух. Невідомий пристрій здетонував у районі міста Кинель. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За їхніми даними, наразі рух поїздів по мосту тимчасово призупинено. При цьому, заявляється, що залізничні колії нібито не пошкоджені.

💥На залізничному мосту в Самарській області стався вибух



Пошкоджено дві бетонні конструкції. Рух потягів мостом зупинено pic.twitter.com/Upn3eis4Hp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 28, 2024

Проте відомо, що внаслідок події пошкоджено дві бетонні конструкції, які тримають залізничне полотно.

💥Момент вибуху на залізничному мосту в Самарській області. Він пролунав, коли ним їхав вантажний поїзд pic.twitter.com/Mo8qdQqsn7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 28, 2024

Як пише Telegram-канал «Baza», під час вибуху по мосту проїжджав вантажний потяг.

Нагадаємо, у місті Торопець Тверської області Росії в ніч на 18 вересня спалахнула пожежа, що стала нібито наслідком атаки безпілотних літальних апаратів та роботи протиповітряної оборони (ППО) у регіоні.

Також міноборони РФ повідомило, що у ніч на 18 вересня над Росією нібито було знищено 54 українські безпілотники.

За даними ворожого відомства, 27 дронів збито над Курською областю, 16 – над Брянською, сім – над Смоленською, три – над Білгородською та один – над Орловською. Натомість від мешканців Тверської області вимагають не розповсюджувати відео наслідків атаки на склад боєприпасів у Торопці.

Як відомо, на території складу боєприпасів у Торопці Тверської області, де виникла масштабна пожежа після атаки нібито безпілотників, був встановлений охоронний комплекс Мурена 1 СВ. Його вартість становить 211,6 млн рублів, який має функцію захисту від дронів.

До слова, удари Збройних сил України по тилових логістичних об'єктах на території Росії можуть значно збільшити оперативний тиск на російських військових.