У Житомирі працює єдиний в Україні ветеран-вихователь дитсадка

Діти і батьки добре прийняли Олександра Ковальчука

47-річний Олександр Ковальчук – єдиний в Україні ветеран-вихователь дитячого садочка. У житомирському дитячому садочку «Тато Фея» Олександр працює другий місяць. Кореспондентам «Суспільного» ветеран розповів, чому йому важливо бути серед дітей.

«Дуже добре прийняли мене. І коли я приходжу вранці на роботу, біжать обіймають мене – разом обіймаємося. І колектив, і батьки дуже позитивно сприйняли мене в цьому закладі. На першому занятті було невелике хвилювання, але коли займаєшся з дітьми, воно так все розсіюється. Взагалі ні про що не думаєш – віддаєш і приймаєш тепло. Їх багато, кожному потрібно увагу приділити», – каже ветеран-вихователь.

Восени 2022 року Олександр отримав повістку, пройшов базову загальну військову підготовку і взимку 2023 року виїхав у зону бойових дій на Донеччину. Згодом захворів і лікувався. Через 5 місяців військово-лікарська комісія визнала його непридатним до військової служби.

«Після того, як мене демобілізували, я проходив курс лікування з психологом. Але з дітками набагато легше і скоріше проходить процес одужання. Я є заступником голови обласної «Української військової організації» по роботі з дошкільною молоддю. В організацію входять учасники бойових дій та ветерани війни. В садочку «Тато Фея» військовослужбовці та ветерани є бажаними гостями. Багато хлопців замикаються в собі після того, як побувають на війні. Пережити, побачити те, там, де вони були. Спілкування між собою, з побратимами. Коли з другом ми спілкуємося, якщо у когось є якісь негативні емоції, ми стараємося підтримати один одного. Тому що всі розуміють – там було пекло. Діти дають великий позитивний заряд енергії, якого вистачає на цілий день», – говорить Олександр.

«Сашко до нас прийшов в пригніченому стані. Він відчував самотність. Зараз роботи з ветеранами, як такої, не проводиться. Після періоду адаптації, після бойових люди переважно замикаються в собі. А діти, ми ж знаємо, відверті і почуття у них відверті. Вони для Сашка стали другим життям, відкритим диханням», – розповів голова обласної «Української військової організації» ветеран російсько-української війни Костянтин Чередник.

«Образ вихователя, який є ветераном і учасником бойових дій дає можливість дітям трохи краще розуміти реалії і те, що ветерани – це люди, які у потрібний момент захищали нас на передовій. І коли треба виконувати тут не менш важливу функцію, то вони працюють в дитячому садочку. Пройшовши співбесіду, виявив прихильність з боку керівництва цього прекрасного закладу. І він працює тут. Це унікальний випадок в Україні», – сказав журналістам заступник голови обласної «Української військової організації» ветеран Михайло Сліпченко.

Власниця дитсадка «Тато Фея» Ксенія Лавріна, розповіла, що давно шукала вихователя-ветерана російсько-української війни.

«Із перших днів Олександр продемонстрував, що це його талант – працювати з дітьми. Ви ж знаєте, що ми приймаємо діток від народження – коли діти почали ходити. Це 11 місяців, рік. І цих дітей зібрати до купи, щоб вони щось робили, дуже важко. І через 3 дні його роботи мені скидають відео, де всі ці діти дивляться на нього і виконують все, що він робить. Жоден вихователь, помічник не втручався в процес, бо діти були наче загіпнотизовані. Звісно, були такі батьки, які спочатку злякалися. По факту, це було ні що інше, як дія соцмереж і штампованого мислення соціуму. Батьки вважали, що військовий є травмованим і може зашкодити діткам, що, можливо, у нього є десь прихована зброя. Такі думки були у тих, хто був не підготовлений. Але після того, як Сашко зайшов і показав себе, ці батьки змінили думку – зараз він улюблений вихователь, як у дітей, так і в батьків», – каже Ксенія.

«Я люблю Сашу. Саша нас захищав. І багато всього знає», – говорить вихованець дитсадка «Тато фея» Дмитро.

Ще один вихованець дитсадка на ім'я Станіслав на питання журналістів відповідає, що новий вихователь подобається йому всім.

«Я дуже люблю дітей і хотілося б, щоб це покоління виросло ще краще, ніж ті попередні, які були до цього», – говорить Олександр.

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