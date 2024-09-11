Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії двоє школярів спалили Мі-8, від вертольота залишився лише хвіст

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Росії двоє школярів спалили Мі-8, від вертольота залишився лише хвіст
Російський Мі-8 постраждав від юних паліїв
фото: t.me/bazabazon

Школярі проникли на територію вертолітного майданчика в аеропорту Ноябрська через дірку в паркані

В ніч на 11 вересня, у російському Ноябрську двоє школярів, 13 та 14 років, спалили багатоцільовий вертоліт Мі-8. Їм обіцяли за це «роботу» 5 млн руб. (2,24 млн гривень). Про це повідомляє Telegram-канал Baza

Повідомляється, що школярі проникли на територію вертолітного майданчика в аеропорту Ноябрська через дірку в паркані. Після цього вони облили гелікоптер горючою рідиною й з другої спроби підпалили цигарками. Через вибух рідини один із хлопців отримав сильні опіки обличчя.

Після втечі з аеродрому їх обидвох спіймали вже протягом години.

«У підсумку хлопцям сильно обпекло обличчя, тому відбігши трохи від аеропорту, школярам довелося викликати швидку. Медики доставили паліїв до лікарні. Вертоліт згорів майже повністю – від нього залишився тільки хвіст», – пише канал.

Під час розмови з правоохоронцями, школярі розповіли, що їм начебто обіцяли за підпал гелікоптера 5 мільйонів рублів. Підлітки також зізнались й у тому, що лише днями підпалили вежу стільникового зв'язку, за що отримали 30 тисяч рублів (13,49 тисячі гривень).

Зазначається, що батько одного зі школярів наразі воює проти України.

Нагадаємо, що у ніч на 7 вересня дрони СБУ атакували склад з боєприпасами та технікою у Воронезькій області. «Радио Свобода» опублікувала знімки до та після атаки безпілотників, на яких зображені наслідки детонації та пожежі. На супутниковому знімку, зробленому 9 вересня, коли вогнеборці загасили пожежу, стало видно точне місце зберігання боєприпасів, детонація яких потрапила на відео очевидців і змусила місцеву владу евакуювати кілька населених пунктів, що розташовані поруч.

Читайте також:

Теги: пожежа вибух росія вертоліт гелікоптер школярі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Деснянському районі Києва загорілася квартира у багатоповерхівці
Масштабна пожежа в багатоповерхівці у Києві: врятовано 10 людей і кота (фото)
16 серпня, 21:43
У Києві невідомі спалили авто військових Третьої штурмової бригади
Підпали автівок військових. Що з цим робити?
14 серпня, 19:00
Потураєв: Саме там (в Telegram - ред.) вербують агентів, які палять автівки військових, збирають інформацію про армію
«Я – ворог такої свободи». Нардеп Потураєв накинувся на любителів Telegram
28 серпня, 13:00
У Ростовській області продовжує горіти нафтобаза, атакована вночі
У РФ вдруге за місяць атаковано нафтокомбінат, який забезпечував паливом окупантів
28 серпня, 07:51
Уламки Мі-8
Катастрофа з Мі-8 на Камчатці: яка доля спіткала екіпаж і пасажирів
1 вересня, 11:58
Під час розслідування катастрофи вертольота президента Раїсі не було знайдено жодних доказів нападу
Іран назвав остаточну причину катастрофи вертольота президента Раїсі
1 вересня, 22:58
«Шахед» впав на цегляну будівлю складу в Гомелі
Упродовж ночі Білорусь тричі піднімала винищувачі для збиття російських дронів
5 вересня, 13:25
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років
«Допомагав» зі вступом: у Києві затримано на хабарі проректора вишу
6 вересня, 22:00
Рятувальники ліквідували займання сухої трави
У Києві рятувальники ліквідували пожежі у трьох районах (фото)
7 вересня, 21:43

Соціум

На Білгородщині після «втручання» зійшов із рейок вантажний потяг
На Білгородщині після «втручання» зійшов із рейок вантажний потяг
У Росії двоє школярів спалили Мі-8, від вертольота залишився лише хвіст
У Росії двоє школярів спалили Мі-8, від вертольота залишився лише хвіст
У Дрездені обвалився один із найважливіших мостів на Ельбі (відео)
У Дрездені обвалився один із найважливіших мостів на Ельбі (відео)
«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи
«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи
Ситуація для ЗСУ на Курщині погіршилася – DeepState
Ситуація для ЗСУ на Курщині погіршилася – DeepState
Австралія запроваджує мінімальний вік для користування соцмережами
Австралія запроваджує мінімальний вік для користування соцмережами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
29K
Монголія не арештувала Путіна: з'явилася реакція Міжнародного кримінального суду
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
21K
Міносвіти назвало найпопулярнішу спеціальність серед абітурієнтів-бюджетників
12K
Зеленська повідомила, чи вимикають світло в їхній з президентом оселі
4395
«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи

Новини

Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Сьогодні, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua