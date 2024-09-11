У Росії двоє школярів спалили Мі-8, від вертольота залишився лише хвіст

Школярі проникли на територію вертолітного майданчика в аеропорту Ноябрська через дірку в паркані

В ніч на 11 вересня, у російському Ноябрську двоє школярів, 13 та 14 років, спалили багатоцільовий вертоліт Мі-8. Їм обіцяли за це «роботу» 5 млн руб. (2,24 млн гривень). Про це повідомляє Telegram-канал Baza

Повідомляється, що школярі проникли на територію вертолітного майданчика в аеропорту Ноябрська через дірку в паркані. Після цього вони облили гелікоптер горючою рідиною й з другої спроби підпалили цигарками. Через вибух рідини один із хлопців отримав сильні опіки обличчя.

Після втечі з аеродрому їх обидвох спіймали вже протягом години.

«У підсумку хлопцям сильно обпекло обличчя, тому відбігши трохи від аеропорту, школярам довелося викликати швидку. Медики доставили паліїв до лікарні. Вертоліт згорів майже повністю – від нього залишився тільки хвіст», – пише канал.

Під час розмови з правоохоронцями, школярі розповіли, що їм начебто обіцяли за підпал гелікоптера 5 мільйонів рублів. Підлітки також зізнались й у тому, що лише днями підпалили вежу стільникового зв'язку, за що отримали 30 тисяч рублів (13,49 тисячі гривень).

Зазначається, що батько одного зі школярів наразі воює проти України.

Нагадаємо, що у ніч на 7 вересня дрони СБУ атакували склад з боєприпасами та технікою у Воронезькій області. «Радио Свобода» опублікувала знімки до та після атаки безпілотників, на яких зображені наслідки детонації та пожежі. На супутниковому знімку, зробленому 9 вересня, коли вогнеборці загасили пожежу, стало видно точне місце зберігання боєприпасів, детонація яких потрапила на відео очевидців і змусила місцеву владу евакуювати кілька населених пунктів, що розташовані поруч.