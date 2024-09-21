У Франківську побилися активісти, постраждав ветеран «Азову»

Бійка сталася в одному зі спальних мікрорайонів міста

В Івано-Франківську сталася бійка між громадськими активістами. Причиною нібито є земельна ділянка, де одні хочуть зберегти зелену зону, водночас інші прагнуть створити начебто реабілітаційний центр для військових. Відео бійки поширили в соцмережах.

На ньому видно людину із закривавленою головою, натовп та кількох поліціянтів, які намагаються врегулювати конфлікт.

Прихильники створення центру заявили, що противники будівництва напали на військового. Ті, мовляв, «лобіюють цим інтереси якогось непорядного забудовника під виглядом створення «парків ветеранів» […], щоб не дати можливості збудувати реабілітаційний центр, зберігши землю біля озера для багатоповерхівок».

В Івано-Франківську сталася бійка між громадськими активістами. Причиною стала нібито земельна ділянка, де одні хочуть зберегти зелену зону, водночас інші прагнуть створити начебто реабілітаційний центр для військових. pic.twitter.com/KeY3oTQfZ9 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 21, 2024

Однак активіст та ветеран «Азову» Сергій Янчук, який представляє тих, хто прагне збереження парку, розповів, що його побратима Андріана Волгіна побила група людей. Він пояснив, що вони разом виступають за те, щоб на ділянці не будували нічого «комерційного та приватного».

Янчук каже, що ті, хто лобіює будівництво центру, вдаються до «маніпуляцій». Усіх тих, хто прагне збереження парку начебто звинуватили в роботі «на Росію та за російські гроші». Коли вони зустрілися з одним із тих, хто хоче будівництва центру, його товариш Андріан ударив його.

Після цього, за словами Янчука, на місце прибігла група людей, які накинулися на Андріана. Йому розбили голову, через що той лежав непритомним. Після бійки постраждалого відправили до обласної лікарні, де йому наклали шви.

На думку військового, приватний інвестор ігнорує думку місцевих мешканців Івано-Франківська, які прагнуть збереження парку, залучає «сторонніх людей» – «можливо, за якісь гроші».

У поліції Івано-Франківської області заявили, що бійка сталася в одному зі спальних мікрорайонів міста. Попередньо встановили, що 39-річний чоловік вдарив свого 36-річного опонента, після чого виникла бійка, у якій обоє отримали травми.

Поліціянти порушили дві справи за статтею про умисне легке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). Також призначено експертизу для встановлення ступеня важкості тілесних ушкоджень обох постраждалих. Розслідування обставин триває.

Нагадаємо, у середу, 11 вересня, в Івано-Франківську невідомі напали на чоловіка у військовій формі.

Також у Києві 10 вересня близько 23:00 троє невідомих біля Михайлівського собору напали на представника церкви, який є військовослужбовцем ЗСУ. Наразі поліція встановлює обставини події.

Як відомо, поліцейські затримали підозрюваного у побитті військового у Смілі. Проти нього порушили кримінальні провадження за чотирма статтями. Також за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень, за якими фігуранту оголошено про підозру в процесуальному порядку. Чоловік може отримати до 12 років ув’язнення.

Демобілізований захисник розповів на своїх сторінках у соцмережах про ДТП, у яку втрапили його батьки з вини місцевого кримінального авторитета. Після цього бандит побив військового та змусив публічно визнати провину й вибачитися. Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та привернув увагу активістів.

Згодом на інцидент відреагували Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України.