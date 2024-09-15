Десантники відбили полоненого побратима за допомогою дрона

Бійці поранили окупантів ,скинувши з безпілотника вибухівку

Воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади за допомогою дрона врятували захисника, якого росіяни взяли в полон. Відео порятунку оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Аеророзвідка десантників під час відпрацювання свого сектора зафіксувала, що окупанти полонили українського бійця.

«Йому дали зрозуміти, що з Мавіка працюють свої: перший скид дозволив воїну вирватися і бігти в бік наших позицій, а другий затрьохсотив противника, позбавивши його можливості наздогнати нашого бійця», – розповіли у бригаді.

Чудова історія порятунку зі щасливим фіналом від воїнів 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади.



Наша аеророзвідка зафіксувала, що окупанти полонили українського бійця.



У результаті воїн зумів дістатись українських позицій. pic.twitter.com/XC9FkQNgZ3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 15, 2024

У результаті воїн зумів дістатись українських позицій.

Раніше росіянам наказав здатися в полон голос із неба.

Крім того, Україна заборонила російським військовополоненим здійснювати телефонні дзвінки.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червого хреста щодо ймовріного розстрілу українського полоненого окупантами.

Нагадаємо, що Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалило рішення про проведення термінових дебатів щодо українських військових та цивільних, які перебувають у російському полоні.

До слова, Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину, скоєного російськими окупантами на Торецькому напрямку. За попередньою інформацією, троє українських військовослужбовців були розстріляні в спину після того, як здалися в полон.