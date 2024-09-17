На Київщині спалахнула пожежа на складах

На місце події виїхали рятувальники з Київської області, міста Києва та сільські пожежні села Гнідин

Причина виникнення загорання встановлюється

У селі Гнідин Бориспільського району сталася пожежа на складах площею 900 кв. м. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС в області.

«Вчора о 14:58 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу на території села Гнідин», – йдеться у повідомленні.

На місце події виїхали рятувальники з Київської області, міста Києва та сільські пожежні села Гнідин.

«По прибуттю було встановлено, що горять складські приміщення. Завдяки оперативним діям, пожежу ліквідовано о 18:22 на площі 900 кв. м», – ідеться у повідомленні.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Раніше повідомлялося, що у Пірнівській громаді горить лісова підстилка площею близько 10 га.

Ліквідація пожежі у Вишгородському районі, дим від якої бачить майже вся столиця, триває pic.twitter.com/Pzm6rPEPej — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 16, 2024

16 вересня о 14:54 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території у селі Нижча Дубечня та у селі Лебедівка, Пірнівської територіальної громади. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горить лісова підстилка, загальною площею 10 га.