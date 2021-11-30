Поліція дала поради щодо паркування авто під час урагану

Правоохоронці радять водіям бути сьогодні уважними та паркуватися у безпечних місцях

Як діяти, якщо на автомобіль впало дерево?

Погода в Україні у останній день осені принесе сильний вітер, місцями зі штормовими поривами, а також значні дощі. Патрульна поліція Київщини оприлюднила рекомендацію щодо паркування авто у таку негоду.

«На вулиці вітряно. Радимо паркувати транспортні засоби в безпечних місцях, уникаючи сухостою та ненадійно закріплених предметів», – порадили в поліції.

Зазначимо, сьогодні штормове попередження оголошено у 11 областях та Києві. Сильний вітер буде у таких регіонах:

Сумській,

Чернігівській,

Київській,

Житомирській,

Рівненській,

Волинській,

Тернопільській,

Львівській,

Чернівецькій,

Хмельницькій,

Івано-Франківській.

Також варто знати, як діяти, якщо на автомобіль впало дерево.

Першочергово власник авто має викликати поліцію та представника страхової компанії. Поліція по прибуттю складає протокол та акт огляду, де зазначається:

опис пошкоджень;

кількість прихованих пошкоджень;

фото/відео підтвердження.

Завдання власника або водія автомобіля при складанні протоколу полягає в тому, щоб простежити, чи правильно внесені контактні й паспортні дані, реєстраційні номери автомобіля, точну адресу місця події та її опис. Не зайвим буде підстрахуватися і знайти свідків події, записати їх номери телефонів.

Увага! Якщо автомобіль зазнав пошкоджень під час руху, то це, відповідно до пункту 1.12 статті 1 Закону України « Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», кваліфікуватиметься як дорожньо-транспортна пригода, оскільки ДТП – це подія, що сталася саме під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки.

У такому випадку працівники поліції мають право скласти ряд документів: протокол про адміністративне правопорушення; акт обстеження ділянки вулично-шляхової мережі; постанову про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі; схему місця ДТП.

Як правило, при падінні дерева на автомобіль під час руху складається протокол за статтею 140 КУпАП – Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт.

Протокол складається відносно посадової особи, яка відповідає за утримання вищевказаного зеленого насадження. Після цього даний протокол направляється до суду, який вирішує, чи притягнути цю особу до відповідальності. За наслідками розгляду протоколу суд виносить постанову.

Навіть якщо посадова особа не буде притягнута до адміністративної відповідальності, ви все одно маєте право на отримання компенсації, якщо доведете, що підприємство, яке зобов’язане утримувати зелені насадження, неналежним чином виконувало свої обов’язки.

Нагадаємо, Укргідрометцентр на 30 листопада оголосив штормове попередження: до України зайшов потужний циклон.

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