Масштабна ДТП паралізувала рух на Столичному шосе (фото, відео)

Через автопригоду ускладнено рух транспорту в напрямку станції метро «Видубичі»

У понеділок, 29 листопада, вранці на Столичному шосе в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

У ДТП потрапили п’ять автомобілів.

Інформації про потерпілих наразі немає.

На місці працюють правоохоронці, які встановлюють причини та обставини ДТП.

Рух ускладнено у напрямку станції метро «Видубичі».

Слід зазначити, зараз у Києві туман, видимість 200-500 м. Також дорога мокра.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані:

знизити швидкість руху,

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом,

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями,

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомлялося, 26 листопада у селі Нові Петрівці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.