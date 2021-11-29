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    Масштабна ДТП паралізувала рух на Столичному шосе (фото, відео)

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    ДТП на Столичному шосе - Масштабна ДТП паралізувала рух на Столичному шосе (фото, відео)
    ДТП на Столичному шосе
    фото: Патрульна поліція Києва

    Через автопригоду ускладнено рух транспорту в напрямку станції метро «Видубичі»

    У понеділок, 29 листопада, вранці на Столичному шосе в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    У ДТП потрапили п’ять автомобілів.

    Інформації про потерпілих наразі немає.

    На місці працюють правоохоронці, які встановлюють причини та обставини ДТП.

    Рух ускладнено у напрямку станції метро «Видубичі».

    Слід зазначити, зараз у Києві туман, видимість 200-500 м. Також дорога мокра.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані:

    • знизити швидкість руху,
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом,
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями,
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.

    Як повідомлялося, 26 листопада у селі Нові Петрівці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
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    Масштабна ДТП паралізувала рух на Столичному шосе (фото, відео)