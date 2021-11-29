Масштабна ДТП паралізувала рух на Столичному шосе (фото, відео)
Через автопригоду ускладнено рух транспорту в напрямку станції метро «Видубичі»
У понеділок, 29 листопада, вранці на Столичному шосе в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
У ДТП потрапили п’ять автомобілів.
Інформації про потерпілих наразі немає.
На місці працюють правоохоронці, які встановлюють причини та обставини ДТП.
Рух ускладнено у напрямку станції метро «Видубичі».
Слід зазначити, зараз у Києві туман, видимість 200-500 м. Також дорога мокра.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані:
- знизити швидкість руху,
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом,
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями,
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.
Як повідомлялося, 26 листопада у селі Нові Петрівці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.