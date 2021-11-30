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    Водій Toyota тікав від поліції та розбив чотири автівки в центрі Києва (відео)

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    В однієї з постраждалих автівок розбито бампер і фари - Водій Toyota тікав від поліції та розбив чотири автівки в центрі Києва (відео)
    В однієї з постраждалих автівок розбито бампер і фари
    фото: скріншот із відео

    Правоохоронці затримали водія-порушника

    У понеділок, 29 листопада, на вулиці Грушевського у центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Водій автомобіля Toyota тікав від поліції та протаранив чотири машини.

    На Набережному шосе водій не зупинився на сигнал поліцейського та почав тікати. Правоохоронцям вдалося наздогнати його на вулиці Грушевського, коли правопорушник скоїв ДТП.

    Люди у ДТП не постраждали, а от водія Toyota правоохоронці повезли до лікарів на експертизу.

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    Публикация от МАГНОЛІЯ-ТВ (неофіційно) (@magnolia.tv)

    Як повідомлялося, 28 листопада в Борисполі 37-річний киянин, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив лобове зіткнення із службовим автомобілем патрульної поліції.

    29 листопада на Столичному шосе в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися п'ять автомобілів.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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    Водій Toyota тікав від поліції та розбив чотири автівки в центрі Києва (відео)