На трасі Київ–Одеса мікроавтобус врізався у вантажівку (фото, відео)

Через ДТП для руху вільна лише одна смуга

Рух трасою ускладнено

У вівторок, 11 січня, на 70 км автодороги Київ–Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Mercedes-Benz Sprinter та Mercedes-Benz Axor. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Аварія трапилася близько 13 години поблизу селища Саливонки.

За попередніми даними, у ДТП є потерпілі. Патрульні не повідомляють про їхню кількість та стан.

На оприлюдненому в соцмережі відео видно, що, ймовірно, мікроавтобус в’їхав у бік вантажівки. Уся його передня частина пошкоджена. У фури розтрощена задня частина кузова.

Обставини автопригоди встановлюють слідчі.

Через ДТП ускладнено рух в напрямку Одеси.

Як повідомлялося, 11 січня на вулиці Протасів Яр автомобіль служби таксі Bolt врізався у стовп.

Також 11 січня на проспекті Науки в Києві сталася масштабна ДТП.