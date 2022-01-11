На трасі Київ–Одеса мікроавтобус врізався у вантажівку (фото, відео)
Рух трасою ускладнено
У вівторок, 11 січня, на 70 км автодороги Київ–Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Mercedes-Benz Sprinter та Mercedes-Benz Axor. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
Аварія трапилася близько 13 години поблизу селища Саливонки.
За попередніми даними, у ДТП є потерпілі. Патрульні не повідомляють про їхню кількість та стан.
На оприлюдненому в соцмережі відео видно, що, ймовірно, мікроавтобус в’їхав у бік вантажівки. Уся його передня частина пошкоджена. У фури розтрощена задня частина кузова.
Обставини автопригоди встановлюють слідчі.
Через ДТП ускладнено рух в напрямку Одеси.
Як повідомлялося, 11 січня на вулиці Протасів Яр автомобіль служби таксі Bolt врізався у стовп.
Також 11 січня на проспекті Науки в Києві сталася масштабна ДТП.