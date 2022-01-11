  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На трасі Київ–Одеса мікроавтобус врізався у вантажівку (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через ДТП для руху вільна лише одна смуга - На трасі Київ–Одеса мікроавтобус врізався у вантажівку (фото, відео)
    Через ДТП для руху вільна лише одна смуга
    фото: Патрульна поліція Київської області

    Рух трасою ускладнено

    У вівторок, 11 січня, на 70 км автодороги Київ–Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Mercedes-Benz Sprinter та Mercedes-Benz Axor. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Аварія трапилася близько 13 години поблизу селища Саливонки.

    За попередніми даними, у ДТП є потерпілі. Патрульні не повідомляють про їхню кількість та стан.

    На оприлюдненому в соцмережі відео видно, що, ймовірно, мікроавтобус в’їхав у бік вантажівки. Уся його передня частина пошкоджена. У фури розтрощена задня частина кузова.

    Обставини автопригоди встановлюють слідчі.

    Через ДТП ускладнено рух в напрямку Одеси.

    Як повідомлялося, 11 січня на вулиці Протасів Яр автомобіль служби таксі Bolt врізався у стовп.

    Також 11 січня на проспекті Науки в Києві сталася масштабна ДТП.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На трасі Київ–Одеса мікроавтобус врізався у вантажівку (фото, відео)