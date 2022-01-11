Масштабна ДТП у Києві: на слизькій дорозі зіткнулися п’ять автівок (відео)
Через ДТП на проспекті Науки утворився затор
У вівторок, 11 січня, близько 12 години на проспекті Науки в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляється у соцмережі.
В аварія потрапили відразу п’ять автомобілів: три легковики, автомобіль інкасаторів і ще один мікроавтобус.
Як видно на відео, автівки зіткнулися одна за одною «паровозом».
У ДТП обійшлося без постраждалих.
Через автопригоду на проспекті Науки ускладнено рух транспорту.
Як повідомлялося, 11 січня на вулиці Протасів Яр автомобіль служби таксі Bolt врізався у стовп.