Масштабна ДТП у Києві: на слизькій дорозі зіткнулися п’ять автівок (відео)

Через ДТП на проспекті Науки утворився затор

У вівторок, 11 січня, близько 12 години на проспекті Науки в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляється у соцмережі.

В аварія потрапили відразу п’ять автомобілів: три легковики, автомобіль інкасаторів і ще один мікроавтобус.

Як видно на відео, автівки зіткнулися одна за одною «паровозом».

У ДТП обійшлося без постраждалих.

Через автопригоду на проспекті Науки ускладнено рух транспорту.

Як повідомлялося, 11 січня на вулиці Протасів Яр автомобіль служби таксі Bolt врізався у стовп.