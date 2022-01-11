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    Масштабна ДТП у Києві: на слизькій дорозі зіткнулися п’ять автівок (відео)

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    Автівки зіткнулися одна за одною &laquo;паровозом&raquo; - Масштабна ДТП у Києві: на слизькій дорозі зіткнулися п’ять автівок (відео)
    Автівки зіткнулися одна за одною «паровозом»
    фото: скріншот із відео

    Через ДТП на проспекті Науки утворився затор

    У вівторок, 11 січня, близько 12 години на проспекті Науки в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляється у соцмережі.

    В аварія потрапили відразу п’ять автомобілів: три легковики, автомобіль інкасаторів і ще один мікроавтобус.

    Як видно на відео, автівки зіткнулися одна за одною «паровозом».

    У ДТП обійшлося без постраждалих.

    Через автопригоду на проспекті Науки ускладнено рух транспорту.

    Як повідомлялося, 11 січня на вулиці Протасів Яр автомобіль служби таксі Bolt врізався у стовп.

    Теги: ДТП Київ дороги автомобіль
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    Масштабна ДТП у Києві: на слизькій дорозі зіткнулися п’ять автівок (відео)