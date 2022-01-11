На Київщині не розминулися легковик і ГАЗ (фото)

Травми отримав водій Chery Kimo

10 січня в місті Боярці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Водій автомобіля Cheri Kimo, який працює стоматологом, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ.

Внаслідок ДТП 36-річний водій Chery Kimo отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Київської обласної клінічної лікарні.

На місці події працювали патрульні та слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції.

Після встановлення усіх обставин аварії поліцейські нададуть правову кваліфікацію.

Як повідомлялося, 9 січня на автошляху Н-08 сполученням Бориспіль – Золотоноша сталася дорожньо-транспортна пригода. 43-річний комерційний директор будівельної компанії з Києва, рухаючись в напрямку міста Бориспіль, не впорався з керуванням автомобілем Kia Sorento та допустив зіткнення з деревом.

9 січня у Києві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, один із них спалахнув. У результаті загинув водій однієї автівки, також постраждала дитина.

10 січня на 53 кілометрі автоколони Київ-Овруч сталася дорожньо-транспортна пригода. Між селищами Димер і Катюжанка зіткнулися два автомобілі, в результаті ДТП загинув іноземець.