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    На Київщині не розминулися легковик і ГАЗ (фото)

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    Зіткнулися автомобілі Cheri Kimo та ГАЗ - На Київщині не розминулися легковик і ГАЗ (фото)
    Зіткнулися автомобілі Cheri Kimo та ГАЗ
    фото: Нацполіція

    Травми отримав водій Chery Kimo

    10 січня в місті Боярці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Водій автомобіля Cheri Kimo, який працює стоматологом, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ.

    Внаслідок ДТП 36-річний водій Chery Kimo отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Київської обласної клінічної лікарні.

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    На Київщині не розминулися легковик і ГАЗ (фото)
    На Київщині не розминулися легковик і ГАЗ (фото)

    На місці події працювали патрульні та слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції.

    Після встановлення усіх обставин аварії поліцейські нададуть правову кваліфікацію.

    Як повідомлялося, 9 січня на автошляху Н-08 сполученням Бориспіль – Золотоноша сталася дорожньо-транспортна пригода. 43-річний комерційний директор будівельної компанії з Києва, рухаючись в напрямку міста Бориспіль, не впорався з керуванням автомобілем Kia Sorento та допустив зіткнення з деревом.

    9 січня у Києві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, один із них спалахнув. У результаті загинув водій однієї автівки, також постраждала дитина.

    10 січня на 53 кілометрі автоколони Київ-Овруч сталася дорожньо-транспортна пригода. Між селищами Димер і Катюжанка зіткнулися два автомобілі, в результаті ДТП загинув іноземець.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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    На Київщині не розминулися легковик і ГАЗ (фото)