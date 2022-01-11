У Києві таксист влетів у стовп (відео)

Під час ДТП у салоні таксі не було пасажирів

У вівторок, 11 січня, на вулиці Протасів Яр автомобіль служби таксі Bolt врізався у стовп. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Таксист розповів, що рухався у правій смузі в напрямку Солом’янської площі. В цей момент зустрічний автомобіль почав розвертатися. Через потік машин таксист не одразу помітив такий маневр. Аби уникнути зіткнення різко повернув кермо праворуч та влетів у стовп.

Автомобіль, який начебто підрізав Skoda, поїхав з місця аварії. Однак очевидці запам’ятали марку та колір авто та передали інформацію поліцейським.

Аварія сталася в кількох метрах від автобусної зупинки.

У ДТП обійшлося без травмованих. У салоні таксі був лише водій, чоловік був пристебнутий та спрацювали подушки безпеки.

На місці працювали патрульні, які з’ясовували всі обставини ДТП.

Як повідомлялося, 9 січня у Києві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, один із них спалахнув. У результаті загинув водій однієї автівки, також постраждала дитина.

10 січня на 53 кілометрі автоколони Київ-Овруч сталася дорожньо-транспортна пригода. Між селищами Димер і Катюжанка зіткнулися два автомобілі, в результаті ДТП загинув іноземець.