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    У Києві таксист влетів у стовп (відео)

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    В автомобіля&nbsp;Skoda серйозно розбито передню частину - У Києві таксист влетів у стовп (відео)
    В автомобіля Skoda серйозно розбито передню частину
    фото: скріншот із відео

    Під час ДТП у салоні таксі не було пасажирів

    У вівторок, 11 січня, на вулиці Протасів Яр автомобіль служби таксі Bolt врізався у стовп. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Таксист розповів, що рухався у правій смузі в напрямку Солом’янської площі. В цей момент зустрічний автомобіль почав розвертатися. Через потік машин таксист не одразу помітив такий маневр. Аби уникнути зіткнення різко повернув кермо праворуч та влетів у стовп.

    Автомобіль, який начебто підрізав Skoda, поїхав з місця аварії. Однак очевидці запам’ятали марку та колір авто та передали інформацію поліцейським.

    Аварія сталася в кількох метрах від автобусної зупинки.

    У ДТП обійшлося без травмованих. У салоні таксі був лише водій, чоловік був пристебнутий та спрацювали подушки безпеки.

    На місці працювали патрульні, які з’ясовували всі обставини ДТП.

    Як повідомлялося, 9 січня у Києві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, один із них спалахнув. У результаті загинув водій однієї автівки, також постраждала дитина.

    10 січня на 53 кілометрі автоколони Київ-Овруч сталася дорожньо-транспортна пригода. Між селищами Димер і Катюжанка зіткнулися два автомобілі, в результаті ДТП загинув іноземець.

    Теги: таксі ДТП Київ водій автомобіль
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    У Києві таксист влетів у стовп (відео)