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    У Польщі українець загинув у ДТП (фото)

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    У Польщі українець загинув у ДТП (фото)
    Фото: echodnia.eu

    З невідомих причин чоловік за кермом транспортного засобу не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Машина врізалася в дерево, українця врятували не вдалося, від отриманих травм він загинув на місці

    У Польщі сталася смертельна ДТП, у якій загинув українець. Про це повідомляє місцеве видання Echo Dnia.

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    Аварія сталася поблизу Вежбиці у Радомському повіті у центрі країни.

    Фото: echodnia.eu
    Фото: echodnia.eu

    З невідомих причин чоловік за кермом транспортного засобу не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Машина врізалася в дерево, українця врятували не вдалося, від отриманих травм він загинув на місці.

    Фото: echodnia.eu
    Фото: echodnia.eu

    Як повідомлялось, українська туристка загинула під колесами туристичного автобуса в столичному передмісті Хулхумале на Мальдівських островах. Аварія, як вважають у місцевій поліції, сталася через те, що водій заснув за кермом.

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