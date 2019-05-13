У Польщі українець загинув у ДТП (фото)



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Фото: echodnia.eu

З невідомих причин чоловік за кермом транспортного засобу не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Машина врізалася в дерево, українця врятували не вдалося, від отриманих травм він загинув на місці

У Польщі сталася смертельна ДТП, у якій загинув українець. Про це повідомляє місцеве видання Echo Dnia.

Аварія сталася поблизу Вежбиці у Радомському повіті у центрі країни.

Фото: echodnia.eu

З невідомих причин чоловік за кермом транспортного засобу не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Машина врізалася в дерево, українця врятували не вдалося, від отриманих травм він загинув на місці.

Фото: echodnia.eu

Як повідомлялось, українська туристка загинула під колесами туристичного автобуса в столичному передмісті Хулхумале на Мальдівських островах. Аварія, як вважають у місцевій поліції, сталася через те, що водій заснув за кермом.