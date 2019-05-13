Смерть на дорогах: за тиждень у ДТП в Києві загинули чотири людини



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10 травня на Окружній у Києві сталася смертельна ДТП: ле гковий автомобіль на повній швидкості врізався в припаркований MAN Фото: Інформатор

За тиждень у столиці сталося майже 700 ДТП

Минулого тижня, з 6 по 12 травня, у Києві зафіксовано 682 дорожньо-транспортних пригод (на попередньому тижні - 455), з них 36 з потерпілими (на попередньому тижні 25). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

На дорогах столиці отримали поранення 37 людей (на попередньому тижні - 32), загинуло чотири людини (на попередньому тижні загинула одна людина).

Сталося 10 наїздів на пішоходів, з них 5 - на пішохідних переходах (одна людина загинула). Поранено 2 мотоциклісти та 2 велосипедисти.

КП «Центр організації дорожнього руху» закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними і бездоганно дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, 10 травня на вулиці Привокзальній біля залізничного вокзалу «Дарниця» вантажівка Renault збила на смерть пішохода.

Того ж дня в Києві на Окружній ВАЗ з військовими на повній швидкості влетів у вантажівку. Двоє чоловіків загинули.