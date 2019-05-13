У Вінниці п'яний підліток на авто втікав від поліції



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За кермом автомобіля-втікача перебував 16-річний юнак

В ніч з 12 на 13 травня по вулиці Келецькій рухався автомобіль Dacia Logan, водій якого вірогідно знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Не відреагувавши на сигнал зупинитись від патрульної поліції, зловмисник почав тікати. Неодноразово порушуючи правила дорожнього руху, легковик потрапив в ДТП на Хмельницькому шосе.

Правоохоронці затримали порушника - ним виявився 16-річний підліток. На хлопця склали 5 адмінматеріалів.

Близько 2-ї години, патрульним надійшов виклик, що вулицею Келецькою рухається автомобіль Dacia Logan, водій якого, ймовірно, п’яний. Оперативно відреагувавши, інспектори виявили цю автівку на тій же вулиці та подали кермувальнику сигнал про зупинку.

Побачивши, що за ним їде поліцейський Toyota Prius, водій почав набирати швидкість та тікати в сторону Барського шосе. Чоловік за кермом неодноразово порушував ПДР, зокрема, їхав зустрічною смугою руху.

На Хмельницькому шосе він не впорався з керуванням та наїхав на бордюр, після чого все одно продовжив рух. В цей час його й заблокували два екіпажі патрульних. Залишивши свій автомобіль, водій спробував втекти від поліцейських уже в пішому порядку, але інспектори швидко його затримали.

Виявилось, що за кермом Dacia Logan знаходився 16-річний юнак. У нього патрульні помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. На місце події викликали його матір, в присутності якої на хлопця склали 5 адмінматеріалів: за те, що керував автомобілем, не маючи на те права, за вчинення ДТП, незупинку на вимогу працівників поліції, злісну непокору, та керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Перевірка на алкотестері виявила 0,67 проміле алкоголю в організмі водія.

Джерело: Vinbazar