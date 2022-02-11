Вінниччина залучить близько 70 млн грн для конкурсу «Комфортні громади»

Конкурс відбиратиме проєкти розвитку територіальних громад Вінниччини

В обласному бюджеті Вінниччини на конкурс «Комфортні громади» виділили понад 34 млн грн. З урахуванням того, що громади значно масштабували свої проєкти та готові вносити 50% і більше від їх загальної вартості, прогнозується, що у цьому році для конкурсу вдасться залучити близько 70 млн грн. Про це повідомляє Вінницька обласна рада.

«65 проєктів – реалізовано громадами. 46 млн грн – загальний бюджет. Сотні тисяч бенефіціарів – жителів Вінниччини, які відчувають практичну користь від реалізованих проєктів. Це кілька цифр, що свідчать про відмінні результати конкурсу обласної ради «Комфортні громади» за минулий рік, – зазначає Вячеслав Соколовий. – Ми не просто провели конкурс на високому організаційному рівні, а створили такі умови, за яких кожна громада області змогла взяти участь, подати якісний проєкт і успішно його реалізувати. Адже далеко не всі громади області, особливо серед новостворених, мали досвід проєктного менеджменту і необхідні фінансові можливості. Тож фахівці Вінницької обласної Ради підстраховували громади на усіх етапах участі в конкурсі: консультували в процесі написання проєктів, допомагали під час їх захисту та реалізації. А депутати змінили умови участі в конкурсі, зменшивши частку громад у співфінансуванні».

Голова обласної ради акцентував, що торік усі побачили, що запит на конкурс є, і він – значний. Практика показала, що переможці мають бути визначені на початку року, щоб громади мали вдосталь часу на реалізацію проєктів.

«І головний висновок – у громадах дуже багато відкритих питань щодо благоустрою, безпеки, інфраструктури для відпочинку та спорту і не тільки. Тому для їх вирішення потрібно спрямовувати більше коштів! – наголосив Вячеслав Соколовий. – Тим часом добігає кінця фінальний етап відбору проєктів-переможців конкурсу «Комфортні громади – 2022». Усі громади добре попрацювали над розробкою та захистом, тож заслуговують на слова подяки за старання та активну позицію».

Цьогоріч на обласний етап конкурсу «Комфортні громади» відібрали 173 проєкти. Після презентації вони перейшли до Експертної ради, яка визначить переможців.

Конкурс відбиратиме проєкти розвитку територіальних громад Вінниччини, і в подальшому реалізація прєктів-переможців фінансуватиметься за кошти обласного бюджету, бюджетів громад та з інших залучених джерел.

Нагадаємо, Вінниця стала першим містом в Україні, влада якого затвердила декларацію про Зелений курс. Також в місті затвердили дорожню карту, за якою місто розвиватиметься у так званому «зеленому напрямку». Основою для Зеленого курсу Вінниці став аналогічний європейський документ, затверджений у 2019 році.

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