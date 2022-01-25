У Києві є багатоповерхівка, якій не треба ні газ, ні дрова, ні центральне опалення

Багатоквартирний будинок опалюється тепловими насосами

В Києві, на Оболоні, знаходиться будинок, якому не потрібен ні газ, ні централізоване опалення, ні дрова. В ОСББ «Арован» опалення та гаряче водопостачання забезпечують теплові насоси. Завдяки цьому, вартість теплової енергії для мешканців цього будинку у 2-2,5 менша.

Що таке теплові насоси?

Якщо говорити просто, то тепловий насос – це холодильник навпаки. Тобто, холод з вулиці він «перетворює» на тепло для будинку. «Заправлені» ці теплові насоси так само, як і холодильники, фреоном. Споживають вони виключно електричну енергію для роботи компресорів, які перекачують фреон. На 1 кВт спожитої електричної енергії вони можуть «видати» 3 кВт тепла. Ефективність їх роботи залежить від температури на вулиці.

В будинку встановлено дві системи теплових насосів:

Теплові насоси для «приготування» гарячої води встановлені на вентиляційних шахтах, через які з квартир виходить тепле повітря. Це тепло насоси використовують для підігріву води у баках-накопичувачах, з яких гаряча вода і потрапляє до квартир. Теплові насоси для системи опалення: на даху будинку збудований окремий теплопункт та встановлені унікальні теплові насоси шведської компанії «Октопус». Вони працюють навіть при мінусових температурах та підігрівають для будинку теплоносій, який з даху «подається» у підвальний теплопункт. А звідти вже «перекачується» у радіатори в квартирах. При цьому ОСББ не відмовилось від централізованої системи опалення. Подачу тепла з міста можна увімкнути у будь-який момент.

Скільки коштувало все це задоволення?

Система насосів для системи гарячого водопостачання – 700 тисяч грн.

Насоси для системи опалення – близько 6 млн грн.

Фінансування цих проектів відбувалося за 2 програмами:

київською програмою «70 на 30» для ОСББ, тобто більшу частину від вартості було покрито за рахунок міського бюджету, а 30% – за рахунок мешканців будинку.

при цьому, щоб покрити свої 30% ОСББ взяло теплий кредит (проект стартував ще у 2019 році), за яким отримало компенсацію від держави?

Скільки коштує опалення та гаряча вода?

Куб гарячої води від теплових насосів вартує 67 грн. (міських тариф – майже 100 грн/куб)

У грудні 2021р. вартість опалення склала 13,86 грн/м2, тобто квартира площею 100 квадратів сплатила 1 386 грн. (в середньому у Києві, опалення таких квартир обходиться у 3 500 грн. – 4 500 грн.)

Загалом, вартість однієї гігакалорії (при тарифі за електроенергію 1,68 грн.) складає:

Для гарячої води – 680 грн/Гкал

Для опалення - 850 – 1000 грн/Гкал.

Для порівняння, вартість Гкал для населення по Києву складає 1654-1715 грн.

Тож, за один(!!!) опалювальний сезон «відбились» всі інвестиції співвласників цього багатоквартирного будинку.

Будинок збудований у 1998 році. Відповідно мав низький клас енергоефективності. Тому перед тим, як перейти до відновлюваних джерел енергії, тут встановили погодозалежну автоматика в ІТП, замінили циркуляційні насоси на більш енергоефективні та встановили частотне регулювання для них, утеплили мінеральною ватою фасад, поставили енергоефективні вікна та двері у місцях загального користування.

У цьому році ОСББ уклало договір на гарячу воду та централізоване опалення як колективний споживач.

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Джерело: блог Володимира Гуцула

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