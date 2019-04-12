На Троєщині побудують сучасний дитячий садок із басейном



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Проект садочка на вулиці Радунській

Садочок буде побудований на ділянці, яку займала стихійна парковка

На вулиці Радунській у 24-му мікрорайоні Вигурівщини-Троєщини тривають підготовчі роботи з будівництва комунального дитячого садочка на 260 місць (14 груп). Замовником будівництва виступає КП «Житлоінвестбуд-УКБ».

У мікрорайоні проживає близько 15 тисяч мешканців, тому потреба у місцях в дитячих садочках – надзвичайно висока. Водночас для мешканців мікрорайону у пішій доступності працює тільки один дитячий садок на 160 місць. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Новий садок на Радунській буде побудований на ділянці, яку займала стихійна парковка.

«Дошкільний заклад на Вигурівщині-Троєщині планується відкрити восени 2020 року. Він не тільки значно скоротить чергу, яка існує у дошкільні заклади району, але й прикрасить район та стане справжнім дитячим центром розвитку, навчання і розваг. Діти ходитимуть туди із задоволенням», – вважає заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Садок відповідатиме найвищим вимогам щодо створення безбар’єрного середовища для маломобільних відвідувачів. Будуть облаштовані пандуси, ліфт, заїзди з пониженими бордюрами.

Проектом запланований дитячий басейн, спортивний та актовий зали з сучасними обладнанням, просторий харчовий та медичний блоки, адміністративні приміщення, кабінети логопеда та психолога.

Продумані заходи безпеки: буде встановлена система зовнішнього і внутрішнього відеоспостереження, домофонний зв'язок на вході на територію саду і в будівлю.

Садок на вулиці Радунській матиме низьке енергоспоживання. Будівля буде утеплена, з сучасними системами вентиляції та опалення. Все освітлення в садку – енергозберігаюче.

Територія садочка буде облаштована та озеленена для прогулянок та ігор дітей на свіжому повітрі.