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    На Троєщині побудують сучасний дитячий садок із басейном

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    Проект садочка на вулиці Радунській - На Троєщині побудують сучасний дитячий садок із басейном
    Проект садочка на вулиці Радунській

    Садочок буде побудований на ділянці, яку займала стихійна парковка

    На вулиці Радунській у 24-му мікрорайоні Вигурівщини-Троєщини тривають підготовчі роботи з будівництва комунального дитячого садочка на 260 місць (14 груп). Замовником будівництва виступає КП «Житлоінвестбуд-УКБ».

    У мікрорайоні проживає близько 15 тисяч мешканців, тому потреба у місцях в дитячих садочках – надзвичайно висока. Водночас для мешканців мікрорайону у пішій доступності працює тільки один дитячий садок на 160 місць. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

    Новий садок на Радунській буде побудований на ділянці, яку займала стихійна парковка.

    «Дошкільний заклад на Вигурівщині-Троєщині планується відкрити восени 2020 року. Він не тільки значно скоротить чергу, яка існує у дошкільні заклади району, але й прикрасить район та стане справжнім дитячим центром розвитку, навчання і розваг. Діти ходитимуть туди із задоволенням», – вважає заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

    Садок відповідатиме найвищим вимогам щодо створення безбар’єрного середовища для маломобільних відвідувачів. Будуть облаштовані пандуси, ліфт, заїзди з пониженими бордюрами.

    Проектом запланований дитячий басейн, спортивний та актовий зали з сучасними обладнанням, просторий харчовий та медичний блоки, адміністративні приміщення, кабінети логопеда та психолога.

    Продумані заходи безпеки: буде встановлена система зовнішнього і внутрішнього відеоспостереження, домофонний зв'язок на вході на територію саду і в будівлю.

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    На Троєщині побудують сучасний дитячий садок із басейном
    На Троєщині побудують сучасний дитячий садок із басейном
    На Троєщині побудують сучасний дитячий садок із басейном
    На Троєщині побудують сучасний дитячий садок із басейном

    Садок на вулиці Радунській матиме низьке енергоспоживання. Будівля буде утеплена, з сучасними системами вентиляції та опалення. Все освітлення в садку – енергозберігаюче.

    Територія садочка буде облаштована та озеленена для прогулянок та ігор дітей на свіжому повітрі.

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