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    На Троєщині торгаші влаштували стихійний ринок на парковці (фото)

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    Стихійну торгівлю влаштували&nbsp;на парковочному майданчику&nbsp; - На Троєщині торгаші влаштували стихійний ринок на парковці (фото)
    Стихійну торгівлю влаштували на парковочному майданчику 
    Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Києві

    Три десятки торгових пунктів працювали незаконно із порушенням санітарних правил

    Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Києві спільно представниками столичних комунальних служб припинили функціонування несанкціонованої торгівлі на парковочному майданчику на проспекті Володимира Маяковського, 17. Про це повідомляє пресслужба ГУ Держприкордонслужби в Києві.

    Близько 30 торгових пунктів працювали незаконно із порушенням санітарних правил і норм.

    Завдяки співпраці з рятувальниками «Київської служби порятунку» та Муніципальної варти було припинено стихійну торгівлю. Територію продезінфіковано.

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    На Троєщині торгаші влаштували стихійний ринок на парковці (фото)
    На Троєщині торгаші влаштували стихійний ринок на парковці (фото)
    На Троєщині торгаші влаштували стихійний ринок на парковці (фото)
    На Троєщині торгаші влаштували стихійний ринок на парковці (фото)
    На Троєщині торгаші влаштували стихійний ринок на парковці (фото)
    На Троєщині торгаші влаштували стихійний ринок на парковці (фото)
    На Троєщині торгаші влаштували стихійний ринок на парковці (фото)
    На Троєщині торгаші влаштували стихійний ринок на парковці (фото)

    «Несанкціоновані торгівці не лише порушували усі можливі санітарні правила і норми, карантинні заходи, але й чинили недобросовісну конкуренцію легальному бізнесу», – зазначили у Держпродспоживслужбі.

    Як повідомлялося, у цьому році комунальне підприємство «Київблагоустрій» звільнило від нелегальної торгівлі 28 підземних переходів, а це майже 3,4 тис. кв. м міського простору. Станції метро «Палац Україна», «Харківська», «Майдан Незалежності», «Льва Толстого», «Лук’янівська», «Контрактова площа», переходи на проспектах Перемоги, Бажана та Дарницькій площі тепер вільні для проходу і комфортні для киян

    А в підземному переході поблизу станції метро «Осокорки», де зовсім недавно прибрали незаконно встановлені МАФи, знову з'явилася стихійна торгівля.

    5 червня цього року відбувся масштабний демонтаж незаконних рядів стихійної торгівлі біля станції метро «Героїв Дніпра».

    До слова, депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.

    Теги: Київ стихійна торгівля благоустрій Троєщина
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    На Троєщині торгаші влаштували стихійний ринок на парковці (фото)