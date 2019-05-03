На Троєщині знайдено 65 снарядів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Піротехніками виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні

За минулу добу, 2 травня, у Києві піротехніки вилучили та знищили 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 2 травня, на вулиці Крайній, 3, що у Деснянському районі столиці, групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру було виявлено артилерійські снаряди АС-76 мм у кількості 58 одиниць, АС-122 мм у кількості 5 одиниць та АС-152 у кількості 2 одиниці. Також на вулиці Московській, 30/31, що в Печерському районі столиці виявлено артилерійський снаряд АС-76.

Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 470 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.

«Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві попереджає, що при виявленні згадок часів минулих війн слід бути вкрай обережними. Перше, що треба зробити – зателефонувати за номером 101 та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Далі необхідно обгородити місце його знаходження та не допускати до нього інших людей, особливо дітей. Не чіпайте, не пересувайте, не стукайте по корпусу, не розбирайте вибухонебезпечний предмет», - йдеться в повідомленні ДСНС.